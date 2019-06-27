用電飯煲煲飯大家都識，IG＠sweetpeasandsaffron就一次過分享了椰香飯、番紅花飯、墨西哥飯以及芫荽青檸飯4色飯的煮法，原來就算屋企無飯煲都一樣煮到，4種口味輪住食，日日食飯都唔會嫌悶啦！

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椰香飯



材料：

印度米 1.5杯

椰奶 400毫升

椰糖 1湯匙

鹽 1/2茶匙

水 2 1/4杯



做法：

1. 將印度米沖洗乾淨，加鹽、椰糖、椰奶、水。

2. 用慢火煨15分鐘。



番紅花飯



材料：

熱水 1/4杯

印度米 1杯

番紅花 少許

椰油 1湯匙

洋葱粉、蒜粉、辣椒粉、薑粉 各1/2茶匙

鹽 1/4茶匙

雞湯或蔬菜上湯 1 3/4杯



做法：

1. 先將番紅花與印度米拌勻，用熱水煮5分鐘，瀝乾水分。

2. 將印度米、洋葱粉、蒜粉、辣椒粉、薑粉、鹽、椰油及雞湯拌勻。

3. 用慢火煨15分鐘。



墨西哥飯



材料：

印度米 1杯

椰油 1湯匙

番茄莎莎醬 1杯

孜然粉 1/2茶匙

紅椒粉、鹽 各1/4茶匙

雞湯或蔬菜高湯 2杯



做法：

1. 將印度米沖洗乾淨，混合番茄莎莎醬、籽然粉、鹽、紅椒粉、椰油及雞湯。

2. 用慢火煨15分鐘。



芫荽青檸飯



材料：

印度米 1杯

椰油 1湯匙

鹽 1/4茶匙

青檸皮 1個

雞湯或蔬菜高湯 2杯

芫荽 1/2杯

青檸汁 1/2個



做法：

1. 將印度米沖洗乾淨，混合鹽、椰油、青檸皮及雞湯。

2. 用慢火煨15分鐘。

3. 加芫荽及青檸汁拌勻。