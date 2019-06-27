四色煨飯　食極唔厭

2019年06月27日 15:00
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    4色煨飯不僅色彩繽紛賣相搶眼，味道也各有風味，總有一款合你心意。 （互聯網）

    用電飯煲煲飯大家都識，IG＠sweetpeasandsaffron就一次過分享了椰香飯、番紅花飯、墨西哥飯以及芫荽青檸飯4色飯的煮法，原來就算屋企無飯煲都一樣煮到，4種口味輪住食，日日食飯都唔會嫌悶啦！
    https://www.instagram.com/p/Byq8qdzHERV/

    椰香飯

    材料：
    印度米 1.5杯
    椰奶 400毫升
    椰糖 1湯匙
    鹽 1/2茶匙
    水 2 1/4杯

    做法：
    1. 將印度米沖洗乾淨，加鹽、椰糖、椰奶、水。
    2. 用慢火煨15分鐘。

    番紅花飯

    材料：
    熱水 1/4杯
    印度米 1杯
    番紅花 少許
    椰油 1湯匙
    洋葱粉、蒜粉、辣椒粉、薑粉 各1/2茶匙
    鹽 1/4茶匙
    雞湯或蔬菜上湯 1 3/4杯

    做法：
    1. 先將番紅花與印度米拌勻，用熱水煮5分鐘，瀝乾水分。
    2. 將印度米、洋葱粉、蒜粉、辣椒粉、薑粉、鹽、椰油及雞湯拌勻。
    3. 用慢火煨15分鐘。

    墨西哥飯

    材料：
    印度米 1杯
    椰油 1湯匙
    番茄莎莎醬 1杯
    孜然粉 1/2茶匙
    紅椒粉、鹽 各1/4茶匙
    雞湯或蔬菜高湯 2杯

    做法：
    1. 將印度米沖洗乾淨，混合番茄莎莎醬、籽然粉、鹽、紅椒粉、椰油及雞湯。
    2. 用慢火煨15分鐘。

    芫荽青檸飯

    材料：
    印度米 1杯
    椰油 1湯匙
    鹽 1/4茶匙
    青檸皮 1個
    雞湯或蔬菜高湯 2杯
    芫荽 1/2杯
    青檸汁 1/2個

    做法：
    1. 將印度米沖洗乾淨，混合鹽、椰油、青檸皮及雞湯。
    2. 用慢火煨15分鐘。
    3. 加芫荽及青檸汁拌勻。