四色煨飯 食極唔厭
2019年06月27日 15:00
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4色煨飯不僅色彩繽紛賣相搶眼，味道也各有風味，總有一款合你心意。 （互聯網）
用電飯煲煲飯大家都識，IG＠sweetpeasandsaffron就一次過分享了椰香飯、番紅花飯、墨西哥飯以及芫荽青檸飯4色飯的煮法，原來就算屋企無飯煲都一樣煮到，4種口味輪住食，日日食飯都唔會嫌悶啦！
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椰香飯
材料：
印度米 1.5杯
椰奶 400毫升
椰糖 1湯匙
鹽 1/2茶匙
水 2 1/4杯
做法：
1. 將印度米沖洗乾淨，加鹽、椰糖、椰奶、水。
2. 用慢火煨15分鐘。
番紅花飯
材料：
熱水 1/4杯
印度米 1杯
番紅花 少許
椰油 1湯匙
洋葱粉、蒜粉、辣椒粉、薑粉 各1/2茶匙
鹽 1/4茶匙
雞湯或蔬菜上湯 1 3/4杯
做法：
1. 先將番紅花與印度米拌勻，用熱水煮5分鐘，瀝乾水分。
2. 將印度米、洋葱粉、蒜粉、辣椒粉、薑粉、鹽、椰油及雞湯拌勻。
3. 用慢火煨15分鐘。
墨西哥飯
材料：
印度米 1杯
椰油 1湯匙
番茄莎莎醬 1杯
孜然粉 1/2茶匙
紅椒粉、鹽 各1/4茶匙
雞湯或蔬菜高湯 2杯
做法：
1. 將印度米沖洗乾淨，混合番茄莎莎醬、籽然粉、鹽、紅椒粉、椰油及雞湯。
2. 用慢火煨15分鐘。
芫荽青檸飯
材料：
印度米 1杯
椰油 1湯匙
鹽 1/4茶匙
青檸皮 1個
雞湯或蔬菜高湯 2杯
芫荽 1/2杯
青檸汁 1/2個
做法：
1. 將印度米沖洗乾淨，混合鹽、椰油、青檸皮及雞湯。
2. 用慢火煨15分鐘。
3. 加芫荽及青檸汁拌勻。