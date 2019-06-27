靈敢侶情：後悔，始於明知故犯！

有夫之婦突然發現，公司有人暗戀自己。然而，她並未有避開那個人。



於是我問她︰「你喜歡這個人嗎？」她回答︰「不是！我有老公的！」



儘管她當時未有後續，但就憑一句「我有丈夫」，我已心知不妙。



很多敵不過出軌危機的人，就是錯在一開始以「我有老公／老婆、我有男／女朋友」的角度去想，而不是說：「我不會，我很愛我老公。」



就是因為愛不夠穩固，人才需要用道德、承諾、自制力，去作出自我克制和綑綁。但人性，就是存在很多弱點，往往都是愈控制，愈失控。我知道我這樣說，可能會令道德之士不高興，但請細想，在人生中，你我都知道很多事，例如睡前玩手機對眼睛不好、晚睡傷肝、胖應該減⋯⋯可是到頭來，又有多少人能完全做到？



記得讀小學時，老師曾經對我班同學說：「校規，只有好學生會遵守。」夫妻之間的道德、朋友間的道義，同樣只能對本來已忠誠的人起作用。現在已不是「出軌會被浸豬籠」的年代，你擁有誰、跟誰在一起又如何？



除非，你的心裏仍然有愛：假如有夫之婦有愛丈夫的心，所有人都有愛護自己身體的心，壞學生有愛惜自己前途的心，就沒有人需要受傷害。



一如我所料，沒多久，有夫之婦由開始只不過是樂得有人暗戀，到最後跟那個男人弄出真感情。很快，就被丈夫發現，結果離婚了。



最近，她告訴我︰「我很後悔！」



那又如何？從她當日將「不應該」放在「不想和不會」之上開始，她已經被自己的控制逼到失控。



後悔，始於明知故犯。人生出現引誘不打緊，別忘記最愛是誰就足夠。



周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

個人網站︰http://lively.com.hk

Facebook︰http://www.facebook.com/lively.com.hk/

Instagram︰lively.com.hk