【健樂事】易食到病！識食荔枝保健康

鍾意吃水果的朋友，夏天最有口福，而這陣子又以清甜多汁的荔枝最當造！不過，有報道指印度自6月以來已有過百名兒童因食用過量荔枝而誘發急性腦炎致死，身為家長，不禁嚇了一跳。沒錯，荔枝含有多種營養成分，如糖分與維他命C，有助補充能量、補益大腦、開胃益脾，以及提升抗病能力，但如果沒節制地進食，分分鐘弄巧成拙！以下是進食荔枝常見的5大後患，不想病從口入，就要多加提防了！



1.易上火

俗語有云：「一啖荔枝三把火。」在中醫學角度，荔枝的性質燥熱，不宜多吃，否則會導致熱氣，出現生痱滋、喉嚨痛等徵狀。另外，吃新鮮荔枝時，最好將荔枝連皮浸入淡鹽水約10分鐘，放入雪櫃冷藏後再吃，或者吃完荔枝後喝一杯淡鹽水，都能收降火之效。



2.易傷胃

荔枝的含糖量高，空腹食用會刺激胃黏膜，繼而出現胃痛、胃脹，所以千萬不要空肚吃荔枝，最好是在飯後半小時才食用。



3.易致肥

由於每100克荔枝就有15克糖分，相當於四分之一碗飯，10粒荔枝的熱量更相等於半碗白飯！換句話說，不想致肥的話，進食荔枝時，必須嚴守適可而止的原則。



4.易中毒

未熟的荔枝含有抑制人體產生葡萄糖的「毒素」，如果食用過量的話，令機體胰島素分泌過多，很容易出現低血糖反應，徵狀包括口渴、乏力、惡心、頭暈等，情況嚴重者，可致神志模糊和全身抽搐，甚至引發腦炎而死，即所謂「荔枝病」。不過，因多數荔枝運到香港時已熟透，加上甚少人因捱餓而大量食荔枝，故港人患「荔枝病」的機會微乎其微，但兒童還是少吃為妙。



5.易加重病情

不是人人都適宜食荔枝，若本身患有糖尿病、多囊卵巢症、便秘、感冒發燒、胃腸病、急性炎症、腎病的人士，最好忍一忍口，否則會加重病情。另外，患有暗瘡、口瘡、慢性咽炎者亦要注意，多吃荔枝會加重虛火和熱毒。

