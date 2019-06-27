Lightyear One太陽能電動原型車

Lightyear日前在荷蘭發表首款遠程太陽能汽車Lightyear One。此車擁有Fastback大斜背設計，外形跟一般的四門五座位電動車分別不大。不過細心點看，你會發現此車的斜背玻璃頂及頭冚均藏有面積共達5平方米的太陽能板。廠方表示裝有太陽能板的地方都相當堅固，即使一位成人在上面行走也不會爆裂。每當吸收日光時就會充電，充電時能承受高溫，不會降低效率。



暫時只知，Lightyear One擁有5,057×1,898×1,426mm的車身長、闊及高，採用鏡頭式電子側鏡。車載4個獨立電動馬達，0-100km/h需10秒。此車可透過插電式充電（充電位設於右尾燈下方）和利用太陽能充電，兩者配合下，續航距離725km（WLTP），不過廠方話若使用得宜，續航力有機會達到800km。廠方又保證，冬天開大暖氣駕駛，有最少400km續航力。



單是使用太陽能充電，平均每小時可增加12km續航力。使用3.7kW的家用230V插座充電，平均每小時增35km續航力。若使用22kW中速及60kW快速充電的話，每小時可分別增加209km及507km續航力。Touch Wood若儲電不足，此車容許以15至20km/h慢速行駛到就近充電站。



首批限量500輛的Pioneer Edition，已開始接受訂購。據悉訂購反應不俗，目前已接到408個訂單，並預計最快2021年上半年可交車。