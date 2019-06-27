澳洲北領地　燈光星空鬥吸睛

澳洲北領地（Northern Territory）的烏魯魯-加他茱達國家公園（Uluru-Kata Tjuta National Park），即日起至2020年12月31日，正舉行烏魯魯原野星光藝術展（Field of Light Uluru）。(收費：AU$43，約HK$232起)



英國著名藝術家Bruce Munro將5萬多個磨砂燈泡和管子，鋪滿面積約7個足球場的紅土地上，為入夜後的公園帶來令人目眩的燈光效果。該活動包括晚宴，日落前1小時，大家可以選擇乘專車或騎駱駝前往，先一邊喝喝汽泡酒、吃些小點，一邊欣賞巨石與日落由粉紅變紫色，至夜幕低垂後，便可享用紅土地上的自助餐美食，與此同時，還有專人即場講解於北半球看不到的星空。最後半小時至45分鐘，大家可游走於已亮起燈光的作品之中，彷彿跟天上的銀河爭妍鬥麗呢。加點曝光和小技巧，更可將兩者攝進鏡頭，留個美好回憶。



Field of Light Uluru

地點：烏魯魯-加他茱達國家公園內

網址： https://www.ayersrockresort.com.au/events/detail/field-of-light-uluru