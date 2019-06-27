JET-A-PORTER　為女神打點度假行裝

踏入炎夏，大家的度假心情直線上升，打算出遊度假的女神，除了要搜尋心目中的度假天堂，還要準備漂亮的度假服，影出呃Like靚相。為迎接這個旅遊旺季，各大品牌都帶來充滿假日風情的服飾和配飾。時尚網店NET-A-PORTER亦特別推出JET-A-PORTER度假系列專頁，網羅59款獨家別注服飾及 32個全新品牌，系列從日常必備款式以至晚宴禮服都一應俱全，讓女生足不出戶就可以輕鬆買齊所需行裝。



JET-A-PORTER精選多款假日單品，並帶來與ZIMMERMANN與Isabel Marant攜手合作推出的獨家限定系列。前者囊括成衣、泳裝、配飾和鞋履，主打豹紋、棕櫚樹及蠟染印花圖案，配搭絲綢和亞麻布，能締造獨特造型。後者則大量採用印有精美花卉圖案的設計，加上富浪漫情懷的刺繡細節，帶來休閒格調的單肩衫、打結恤衫、連身裙、短褲和牛仔褲。



長過膝的傘裙也是度假風穿搭的Must-have，所以MARA HOFFMAN、MIGUELINA、DOEN和YVONNE S今季均帶來浪漫飄逸的設計，讓女生不費吹灰之力就穿出波希迷亞女神風格。此外來到陽光與海灘的度假勝地，草帽、草編袋、涼鞋、民族風首飾、太陽眼鏡和泳衣等，也是度假穿搭不可或缺的單品，女生一件都不可帶漏。



化妝及髮型：Chris

模特兒：Karina B @ Model One