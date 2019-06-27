生活夜校：夫妻肺片原來無肺片

夫妻肺片是經典的川式涼菜，主要食材是牛舌、牛心及牛肚等，這些牛內臟先要經過工序繁複的清洗、汆水步驟，然後以自家製的滷水滷至入味，再以香料、辣油及調味品拌勻上桌，味道麻辣辛香，令無辣不歡的人垂涎三尺。



至於這味傳統菜的由來故事，有記載指於1936年，在成都一間牛肉店打工的郭超華，眼見不少牛肉店都將牛肉以外的牛心、牛肚、牛頭皮等掉棄，對家境貧困的他而言着實浪費，於是回家與妻子張田政商量，看看有無方法可以將這些廢料加以利用賺取生活，於是兩夫婦便將廢棄的內臟收集，回家後清洗乾淨，再經過多重工序及多種香料來處理及滷製，炮製出色香味美的獨特美食。



由於價廉物美，因而大受歡迎，加上夫婦二人在街上叫賣這種涼拌牛雜，形影不離的身影被人將這美食稱之為「夫妻廢片」。生意大好，由小販檔進駐成小店，二人這時覺得「廢片」名字不好聽，遂改為「肺片」。



有說未改為「肺片」之前，這道涼拌牛雜更曾稱為燴片或廢片，前者意思是雜燴，後者則指食材以下欄無用的廢棄物為主。



雖然夫妻肺片用的都是下欄食材，但製法及工序一點都不馬虎。全部食材經徹底洗淨後汆水再滷煮而成，奉客前才加入秘製辣醬，辛香濃惹。