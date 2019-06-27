【深夜字聊】海中激情　表現進步神速

Q：我今年20多歲，和男朋友拍拖3年，他30歲，我們準備明年結婚。男朋友有持久力不足問題，初時勃起是正常，而且很堅硬，但通常維持3分鐘就半軟，要等再勃起甚至不能繼續進行下去，整體射精時間也快。直至上個月，我們去東南亞旅行兼拍海景婚紗照，有天近黃昏時去游泳，浸在水中他拉開我的比堅尼進來，這次他竟然非常持久，後來還躲在海邊岩石後面大戰十幾分鐘。回港後男朋友仍很嚮往，可是他也知道現實環境不可行。在床上他的表現好像持久了些，約10分鐘才完事，但他有時會想我穿起比堅尼。為何男朋友的性表現會有這樣明顯的差別？我擔心他不久後打回原形，可以怎辦？

湘湘



A：在海中激情表現得進步神速，不僅令你倆回味不已，而且排除了生理因素，意即男朋友的持久力困擾不屬生理機能障礙，而是較多受外在環境因素，例如激情和新鮮感是否足夠所影響。

在海中溫存成為了男朋友的性慾望，反映了他對於突發而富於浪漫激情的性愛模式的嚮往，這亦與現實中平凡的性愛環境形成了極大對比。當有機會實踐，新鮮刺激的戶外場景即為他帶來了極大的歡愉，煥發身體潛藏的性能量，自然能促使旺盛充血、延長射精時間、增強性高潮快感。

返回現實生活，相信男朋友受到該次激戰的滿足感與成就感所牽動，其實在房事方面已明顯有進步，性愛時間倍增，中途沒有垂軟，均是重拾性自信後的實質效果。

與其擔心好景不常，不如趁此良機改善性生活。若果比堅尼可充當情趣品，投其所好也無妨。躺在舒適的雙人床上，可播放海浪背景音樂，緩慢進行前戲和愛撫，可保持情慾高漲。性姿態方面，妳可作主動，採用女上男下，讓男朋友合上眼睛幻想正在海中做愛，產生鬆弛又興奮的感覺，同時由你在上面控制速度。直至有意射精才換回男上女下的傳統方式，由男朋友自行控制速度和力度，目的是訓練持久力。經過重複多次調節，可延長射精時間及改善容易軟掉的煩惱。



李偉儀