Total Swiss皇牌Time Solution勇奪「星級護膚品品牌大獎2019」

屢獲殊榮的Total Swiss 再度報捷，旗下產品Time Solution 護膚系列，勇奪由電訊盈科主辦的黃頁「星級護膚品品牌大獎2019」。在短短兩個月内連奪三獎，成績驕人！全球超過 100萬會員得知，亦紛紛致以熱烈祝賀。



「星級護膚品品牌大獎2019」頒獎典禮於2019年6月27日圓滿舉行。獎項評審由業界權威、各行業之翹楚及教育界名人所組成，並根據5大準則對品牌進行評選。分別是品牌成長故事、品牌策略與管理、產品之市場競爭優勢、品牌與客戶之間的互動、廣告媒體策略。



Time Solution護膚系列的品牌成長故事，可追溯至二十多年前。當時，全球創辦人王文欽博士從德國研究所退休後，在1991年創立了美容保養品工廠，為不少大品牌研製和提供配方。Time Solution護膚系列，正是王博士多年來對皮膚保養方面，精心鑽研的心血結晶，有效發揮四大護膚之鑰的功效，包括保濕柔嫩、舒緩調理、淨白透亮、賦活緊緻。



由於Total Swiss擁有自己的實驗室和製造部門，因此能與時並進，適時添加新成分，優化配方；而擁有自己的製造部門和進料渠道，更可把成本控制到最低，最終讓消費者受惠。例如Time Solution護膚系列的成分，均為全天然植物精華萃取，從多種頂級成分亦可看出，Total Swiss在用料上毫不手軟，但卻是價格相宜，性價比甚高。



作為一個星級品牌，不應只有華麗的宣傳攻勢，更應該秉持良心企業的經營手法，在每個細節上為消費者層層把關，方能建立獨有優勢。Time Solution護膚系列正是憑這卓越的品牌精神，在競爭激烈的護膚品戰場上，散發閃爍光芒！