FoodieCurly鬈毛妹：瑞士籍大廚的台灣心

如果問宜蘭頭城農場的瑞士籍大廚David，老遠由瑞士跑來台灣當廚師「是愛還是責任」，他準不會答你是「窮」，因為他早用了十年時間在當地紮穩根基，他在瑞士的最後一份工作，是在聞名遐爾的琉森文化及會議中心擔任炭燒部主廚。



也許是他體內流着台灣的血吧 (媽媽是台灣人)，工作多年後，David慢慢覺得是時候轉變，在2014年毅然移民台灣，並於三年後投入宜蘭的投城農場工作。他向農場主人卓媽媽學習農務，從頭學起，甚麼是最新鮮的蔬果，如何善用食材而不會造成浪費，怎樣做到Nature-friendly等等，都是他重新學習的課題。



漸漸地，他在農場發展了自己的戶外綠色廚房，農耕、花藝還不特止，他還是一位出色的戶外主廚、導遊和老師。就像這天，David為我們炮製的好幾款Finger food，就採用了好多天然食材，如天然放養的走地雞、將花卉入饌的皮塔餅、黃薑粉忌廉雞蛋等等，都是「由農場到餐桌」的天然美食。



除綠色廚房外，佔地120多公頃的「頭城農場」還有好多玩樂設施，大家可以在這裏採摘蔬果、體驗插秧，參加玻璃工作坊、放天燈等等，眾多的親子活動，住上三日兩夜也不會感到沉悶。



我還好喜歡他們的酒窖體驗，除可以品嘗得獎名酒「龜山朝日」外，農場還利用製酒的副產品 -- 酒粕，加入麵包製程中，利用它強勁的發酵力，不需使用酵母或人工香料，烤出來的麵包不但散發着陣陣金棗果香，口感香甜彈牙，而且還具有抗氧化功效，美味又有益，如果不是旅程還沒結束，我準會買幾袋麵包回來！



頭城農場

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鳴謝：長榮航空、台灣觀光局、台灣租借WiFi



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