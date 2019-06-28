澳洲北領地　巨石竟然識變色？

澳洲有眾多富特色的天然風光，其中位於北領地（Northern Territory）南部的烏魯魯-加他茱達國家公園（Uluru-Kata Tjuta National Park），於1987年登錄為世界遺產、面積達1,326平方公里，到訪的旅客幾乎都是為了一睹烏魯魯及加他茱達兩舊大石的風采吧！先講前者，貴為世界第二大的單體岩石，高348米，周長為9.4公里，遠看形狀扁扁平平，有「地球的肚臍」的暱稱。而該石被當地的澳洲原住民視為重要聖地之一，透過周邊留下的壁畫，推斷他們早於一萬年前已在周邊生活，而該處由阿南古族（Anangu）所擁有，現時租給了澳洲政府並對外開放。觀察烏魯魯的重點在於顏色，因應不同的日光照射及天氣變化，該石頭會呈現深藍、灰色、粉紅及棕色等，當中又以黎明及日落時呈現的紅色最美。我便從清晨時間出發，欣賞金色的陽光灑落在石上，慢慢展現出巨石的紋理，美得讓人肅然起敬，而此情此景採用縮時拍攝，相片效果會更佳呢。

