三界五行：不忘初心　方得始終

「不忘初心」是愈來愈多人喜歡用的詞語。「初心」這兩個字並非新生事物，只因近年在網絡走紅，2017年底被評為該年度「國內詞」。

翻查歷史文獻，「初心」一詞原來與佛有緣，是佛祖釋迦牟尼成道後，在菩提樹下，對五比丘僧以及文殊、普賢兩菩薩宣講「願行果德，種果無盡」的妙旨。記載在佛家寶典《華嚴經》，佛教傳華，《華嚴經》最早在晉朝譯成漢語，「不忘初心，方得始終」就成為經典。華嚴宗四祖的解釋是，「初心為始，正覺為終。」晉朝《搜神記》最先引用：「既不契於初心，生死永訣。」意指既然不守初心，也就從此永別了。唐代詩人白居易在記述彌勒佛畫像的文章《畫彌勒上生幀記》寫道：「所以表不忘初心，而必果本願也。」這就是不忘初心，而得到本願的結果了。



初心一詞，在俗世中，好使好用，無論學習、工作、理念、友誼、愛情、待人接物、興趣嗜好、運動、保健、養生……能堅持恒久都可以說是不忘初心。在感情生活、夫妻關係，初心就是初衷、本心，衷，是衷情，忘記初心，把卿卿我我、山盟海誓都拋諸腦後，對於忘本的負心人，一句「無本心」，就是最無奈、最有力的申訴。清代詩人納蘭性德這樣寫道：「人生若只如初見，何事秋風悲畫扇；等閒變卻故人心，卻道故人心易變。」通俗說一句，就是早知如此，何必當初。中國古時，崇尚慎終追遠，在愛情和婚姻而言，就是從一而終，所以離婚率一直很低。



方向宇