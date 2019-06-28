黑超特警　戴Hamilton腕錶抗敵

近期上映的《黑超特警組：反轉世界》換上全新隊員，不過兩大主角的著名全黑制服造型卻不變，依然是大家熟悉的打呔黑色西裝配搭，但腕上就換上Hamilton Ventura腕錶。其實從1997年起，Hamilton腕錶已成為MIB電影中探員造型的一部分；而今次亮相於銀幕前的前衞三角形腕錶則誕生於1957年，是品牌最受歡迎的錶款之一，就連已故貓王Elvis Presley亦是其粉絲。



不過在電影中，兩位男女主角所佩戴的Hamilton腕錶，款式並不相同。飾演特務H的型男Chris Hemsworth，所戴的是Hamilton Ventura腕錶。它內置H-10自動上鏈機芯，並搭配鏤空錶盤及棕色皮革錶帶，設計盡顯主角的坦率獨行俠形象。而飾演特務M的Tessa Thompson則戴上原版Ventura腕錶。其精鋼錶殼本身已充滿型格，配襯黑色錶盤及黑色皮革錶帶後，更予人大膽剛強之感，完全配合Tessa的外形和氣質。