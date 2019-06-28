本周車展：行商場睇靚車

Audi

日期：6月29~7月1日（星期六至一）

時間：10:00am~8:00pm

地點：元朗YOHO MALL I期1樓中庭

推介：展出多款熱賣型號，全新A3 Sportback 35 TFSI Competition Package售$269,900起；Q2 35 TFSI售$309,900起。

查詢：3465 0000



KIA

日期：6月29~7月1日（星期六至一）

時間：11:00am~8:00pm

地點：將軍澳中心G/F中庭

推介：KIA HANDS-ON試駕活動展出Niro EV，以「一換一」售價$278,000起，同場有Sorento、Sportage及Stonic。

查詢：2760 9933



Renault

日期：6月29~30日（星期六及日）

時間：10:00am~8:00pm

地點：黃埔天地時尚坊MTR層

推介：展出Mégane R.S.及Mégane GT，只餘小量現貨，售$259,800起；同場Zoe Z.E.以「一換一」出車只需$279,800。

查詢：2927 3538、6088 5000