本周車展：行商場睇靚車
2019年06月28日 16:00
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本周車展：行商場睇靚車（互聯網）
Audi
日期：6月29~7月1日（星期六至一）
時間：10:00am~8:00pm
地點：元朗YOHO MALL I期1樓中庭
推介：展出多款熱賣型號，全新A3 Sportback 35 TFSI Competition Package售$269,900起；Q2 35 TFSI售$309,900起。
查詢：3465 0000
KIA
日期：6月29~7月1日（星期六至一）
時間：11:00am~8:00pm
地點：將軍澳中心G/F中庭
推介：KIA HANDS-ON試駕活動展出Niro EV，以「一換一」售價$278,000起，同場有Sorento、Sportage及Stonic。
查詢：2760 9933
Renault
日期：6月29~30日（星期六及日）
時間：10:00am~8:00pm
地點：黃埔天地時尚坊MTR層
推介：展出Mégane R.S.及Mégane GT，只餘小量現貨，售$259,800起；同場Zoe Z.E.以「一換一」出車只需$279,800。
查詢：2927 3538、6088 5000