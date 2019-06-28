Apple設計天才Jony Ive即將離職

Apple成立至今有兩個舉足輕重的人物，一個是昔日教主Steve Jobs，一個是有「Apple首席設計師」稱號的設計總裁Jony Ive。然而，教主離開了我們，Jony Ive日前也在Financial Times的專訪中，表示他本人即將於年內離開待了27年的Apple，並成立自己的設計公司LoveFrom，開始自己的創業之路。



Jony Ive的設計以簡約及未來感見稱，iMac、iPod、iPhone到iPad都由他領導的團隊所設計，後來也涉足iOS、Apple Store及Apple Park的設計，因此他對Apple的成功可謂居功至偉，更有人將他與Steve Jobs譽為披頭四裏的John Lennon與Paul McCartney。近年他鮮有在Apple發布會露面，大多只在宣傳片中「發聲」，可見他已有逐漸淡出的意思。



暫時外界對他的新公司所知不多，只知會在2020年於加州正式成立，並會以設計穿戴式科技產品為主，將來Jony Ive也會與Apple保持一定的合作關係。唯一擔心是Apple能否找到真正接班人，據知現時負責工業設計的Hvans Hankey及UI設計的Alan Dye會擔任額外的工作，將來Apple產品外觀或許會迎來翻天覆地的變化。