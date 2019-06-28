飲食嘗識之春卷孖兄弟　傳統腐皮卷用油炸

講到最受歡迎的廣東點心，除了蝦餃、燒賣、山竹牛肉之外，春卷都佔一席位，而跟春卷有幾分相似的腐皮卷，原來也有蒸、燴、炸等不同煮法，究竟哪種才算正宗？就由尖沙咀廣東道一間新加坡餐廳的老闆Tony講解一下春卷與腐皮卷的分別，以及腐皮卷的不同派別。



外皮餡料大不同

春卷與腐皮卷最主要的分別是春卷皮用小麥粉製作，而腐皮卷則以腐皮來做，腐皮是煮豆漿時面層凝結出來的一層薄膜，因此腐皮卷外層較薄，春卷皮就比較厚身。餡料方面亦有不同，春卷餡通常用黑木耳、蘿蔔絲、椰菜絲及少許肉混合而成，腐皮卷則以海鮮和肉類為主，蔬菜只用作點綴。



娘惹風味腐皮卷

來源方面，春卷起源自廣東及客家地區，腐皮卷則來自福建、潮州一帶，傳至星馬也很受歡迎，而炸腐皮卷是當地最常見的食法，廣東就流行蒸熟來吃。傳統新加坡及馬來西亞的腐皮卷採用五香肉卷的做法，材料以蝦、墨魚、魷魚和豬肉為主，最大分別是加入了五香粉，由於用了丁香、小茴香、荳蔻、肉桂和花椒多種香料調成，所以香味特別濃郁。師傅將海鮮、豬肉刴成蓉後，混合蔬菜製成餡料，用透薄的腐皮包好炸熟便大功告成。