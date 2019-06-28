《Stranger Things》x Levi's®　神還原劇中經典造型

有追開美劇的話，近排最期待的應該都係由NETFLIX推出的《Stranger Things》第三季劇集，呢套被劇迷捧為神劇的故事背景設定於80年代，當中無論是場景布置或各位主角的服裝造型都貫徹80s復古風格。是次美國牛牌始祖Levi's®更特別與《Stranger Things》攜手合作，由負責此劇服裝的創作團隊直接參考Levi's®於80年代的設計存檔，去復刻各位主角造型。



好似劇中主角Eleven（Millie Bobby Brown飾演）及Dustin（Gaten Matarazzo飾演）所穿着的Trucker Cap、「Camp Know Where」Ringer Tee、Aztec Print Shirt及Suspender Jeans，就成為是次聯名系列的單品。另外雙方亦有推出印有《Stranger Things》圖象及字句的Denim Trucker、Hoodie、Sweater、Tee、Jeans及Denim Shorts等不同單品，而且牛仔服飾上的經典皮牌及紅旗亦採用上下倒轉設計，藉此呼應劇中Upside Down的顛倒世界。