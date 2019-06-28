本日日本：鄉下女子高生有幾可愛？

夏天你會諗起啲乜？於靜岡縣靜岡市出生、並以當地為主要取景地的攝影師Uchida Shinnosuke，就將女子高生跟這個炎熱的季節拉埋一齊，他於2015年起便一直拍攝以夏日鄉下風景結合女子高生為主題的作品「夏色Photography」，呈現了當地人與環境真實的魅力。相關作品除了在其社交網站刊登，亦曾先後於靜岡市及東京涉谷舉行寫真展。



想近距離欣賞相關相片的朋友機會來了，即日起至7月7日，於名古屋的Central Gallery正舉行「夏色Photography~鄉下女子高生的可愛是不尋常」寫真展，將Uchida Shinnosuke這幾年的作品大晒冷，大家除了欣賞到當地女子高生不造作的自然美態，及感受她們青春無敵的氣息外，作為背景的靜岡縣鄉下亦是焦點所在，Uchida穿梭多個場地拍攝，讓人一窺靜岡看似平淡但卻富親近感的地道景色，保證大家睇到心曠神怡。而展期的周末，Uchida Shinnosuke更會親身到場售賣寫真集，大家要留意了。



夏色Photography~鄉下女子高生的可愛係不尋常

日期：即日起至7月7日

時間：10:00am~9:00pm

地址：愛知縣名古屋市中區錦3-15-13先Central Park北端Central Gallery

網址：https://sinpictures.wixsite.com/summer