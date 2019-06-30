香港估估吓：呢套警匪劇　大家記唔記得？

七、八十年代的警匪劇，當然不少描寫警察正義的一面，例如《CID》、《大丈夫》及《新紮師兄》等，但亦有一些是描寫警察走入歧途的的故事，1982年TVB的劇集《男子漢》就是最佳例子，此劇監製為李沛權，主要演員為呂良偉、李青山、葉德嫻、林建明、馮淬帆和余綺霞等。



呂良偉相信不用多介紹，他自《上海灘》以後，已經奠定一線地位，而他演亦正亦邪的警察，實在是最適合不過的！至於李青山，曾是警隊成員，於1980年代初加入無綫電視，後來不滿被安排飾演《射鵰》中趙志敬一角，憤而離開無綫轉投亞視，但發展一般，現已淡出娛樂圈。



故事講述重案組幫辦麥守正（李青山飾）在一次案件中認識了憤怒青年曾榮泰（呂良偉飾），守正勸導榮泰投考警員，成為警員後榮泰因表現良好，很快獲得晉升為CID，兩人拍檔查案，出生入死。



本來以為又是另一個歌頌警察的劇集，但編劇筆鋒一轉，講到榮泰開始一心向上爬，刻意表現自己，同時又巴結上司，最終他得償所願，被提升為重案組督察。守正因看不慣榮泰這種作風，漸漸與他疏遠。後來，在一宗名流醜聞案裏，榮泰牽涉在內，弄至身敗名裂……此劇充分反映警察在這大染缸之中，手握權力，只要一時把持不住，便隨時走上不歸路。



此劇最讓人難忘的可能是主題曲，由李龍基主唱，作曲顧嘉煇，作詞鄭國江，其中歌詞中有云「泥濘中，清溪水悠悠淌，俯仰亦能無愧，男子漢」，現實中又有多少人做得到呢？