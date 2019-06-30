【星座密語】童話幻滅！分手後仍偷偷想你

又有童話在現實中幻滅！

宋仲基與宋慧喬因合作神劇《太陽的後裔》，由戲內戀到戲外，前年舉行世紀婚禮。這段一致看好的「雙宋」姊弟戀，日前卻證實協議離婚，震驚全宇宙。分手是一段愛情的終點，分了手，有人會選擇拒絕遺忘，甚至愉偷關心對方，但亦有人「再見亦是朋友」，對舊愛表示適度關懷，在12星座中，究竟哪些星座分手後仍會繼續對前度好呢？





【天秤座：難忘舊情舊愛】

本身性格很好的天秤座，由於個性過於執着，反而為感情帶來不少衝擊。凡天秤座曾經真心愛過的人，一下子要變成陌路人，甚至要快速把對方的影子抹得一乾二淨，對他們來說實在是件困難事。情深義重的天秤座，一方面要維護自己的自尊心，所以分手時從不糾纏，但另一方面卻留戀着過往的甜蜜片段，所以分手後一段很長的時間，仍會偷偷地關心着對方的點滴。



【雙魚座：希望對方回頭】

戀愛中的雙魚座，恍如飛蛾撲火，為了追求至死不渝的愛情，不畏付出與犧牲。心態如此堅實的人，就算中途發現愛錯，也不想放棄關係，情願將錯就錯。不難想像一旦對方提出分手，雙魚座實在非常難受，但在不情願的情況下，仍然會繼續愛着對方，堅持要偷偷等待對方，因為他們仍然會認覺，說不定對方某一天會被自己的癡心台心感動而回頭。



【巨蟹座：習慣了對你好】

母愛澎湃的巨蟹座，要麼不愛，要不就愛得死心塌地，就算分手，仍然無法收回自己的深情，相當死心眼。因為過往跟對方的相處，已經成為巨蟹座生活的一部分，習慣了把自己的想法跟對方分享、習慣把最好的東西對予對方等。短時間內「戒掉」習慣，談何容易？縱使沒打算跟對方復合，他們仍會默默地關心着對方的一舉一動，暖得過分。

