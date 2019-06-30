傳程達意：墨西哥　生死同歡度

中國人最忌諱死亡，傳統一派的長輩可能認為單單講個死字已是大吉利是，但在墨西哥，人們對死亡的看法與懷念逝者的方式都與我們有天壤之別。數年前曾感動不少人的動畫電影《玩轉極樂園》中，展示的正正是墨西哥傳統中對生命的歌頌，因為他們相信死亡是生命中一個必然的部分，離去了的人依然活在家人及朋友的記憶與精神之中。



當地人相信每年11月1日及2日的亡靈節，就是亡靈一年一度回家的日子，其親友在這兩天盡情歡聚，以繽紛的色彩、鮮艷的花朵、豐富的美食，製作精美的靈壇來迎接回家的親人，互訴一切安好，他們相信只有歡笑才能真正撫慰逝者的靈魂。所以這兩天可以見到人們打扮成繽紛奇趣的骷髏模樣、穿上誇張顯眼的服裝參加遊行兼載歌載舞，又在墓地通往小鎮的路上灑上鮮花。墨西哥全國各地均有不同特色的亡靈節活動，其中以在墨西哥城市郊的San Andres Mixquic最聞名於世，當修道院敲鐘後，由當地居民拿着蠟燭和花到墓園布置的畫面，平靜卻溫暖人心。節日期間路上見到的盡是面帶笑容的人，比起我們所認知的悼念活動，亡靈節這兩天更像是在開一場溫馨的派對。



至於《玩轉極樂園》中讓人目眩的亡靈世界，據說是以在墨西哥中部的世界文化遺產之城瓜納華托州（Guanajuato）作發想，這裏保存了歷史悠久、色彩斑斕的殖民地建築，交錯的卵石街道和小巷構成非常浪漫的場景，在教堂、劇院之間更可以找到很多畫廊及博物館，集文化、歷史與漂亮的打卡背景於一身。



黃進達