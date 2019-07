《反斗奇兵4》總動員　玩轉尖沙咀

終於等到全城期待的《反斗奇兵4》,一眾卡通人物在積極宣傳電影的同時,亦不忘忙裏偷閒,大夥兒走到尖沙咀海港城開Party!不論是為人熟悉的胡迪、巴斯光年、翠絲、火腿、牧羊女和抱抱龍,還是新登場的小叉、勁爆公爵、嘉比嘉比等鬼馬角色,都遍布商場的不同角落,與你玩遊戲、卡打,過一個熱鬧的仲夏。



至於活動的重點,絕對是氣氛高漲的《反斗奇兵》嘉年華,在海運大廈露天廣場可找到7米高的TOY STORY 4巨型拱門,迎接賓客開Party。在拱門後,設有不同角色都變成氣球的「汽球售票處」,大家在此買代幣後,就可大玩拯救小叉的「Forky: Get Me Outta Here」、「Gabby Gabby: I Love You」拋豆袋、為薯蛋頭夫婦裝身的「Potato Heads: Fix Me Please」、「Aliens: Oooohh the Chosen Ones」夾三眼仔機等攤位遊戲換禮品,亦可與胡迪、巴斯、牧羊女寶貝、勁爆公爵、翠絲及三眼仔等角色雕像合照。



嘉年華的另一場地位於海運觀點,除了有以勁爆公爵為主題的「Duke Caboom: Kart Race」賽車競爭及「Bo Beep: I'm in Charge」拯救三眼仔遊戲外,還有「巴斯光年摩天輪」裝置、三眼仔、薯蛋頭夫婦、火腿及抱抱龍Rex雕像,大家可以在綠蔭草地和維港美景的襯托下,與偶像逐一打卡。而設計細緻的「仲夏露營車假期」旅行車,更是記者心頭好,車頂放有寶貝、三眼仔、勁爆公爵等角色的行李箱,而彈弓狗、翠絲及胡迪等人正在車尾攀爬,相信大家都想隨團出發。



值得一提,粉絲可於pass.harbourcity.com.hk 上免費登記換領Our Toy Stories「通行證」,在《反斗奇兵》嘉年華遊戲區及海港城蓋章處集齊22款紀念章及網上登記,即可換領限量版《反斗奇兵4》拼圖一套!



Our Toy Stories @ 海港城

日期:即日至8月4日

地點:海港城