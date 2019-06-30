簡易椰菜炒蝦　配飯一流

2019年06月30日 13:00
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    炒得入味的椰菜配鮮嫩蝦肉，佐飯一流。（互聯網）

    質感較硬的椰菜，很多時不是唔入味，就是煮太耐失去口感，IG@immaculatebites就教大家用不同食材和調味料炮製炒椰菜蝦肉。先炒香煙肉，加點油，與煙肉滲出的油炒勻，加入百里香、洋葱、蒜蓉、紅椒粉等炒勻，想辣一點可以加蘇格蘭圓帽辣椒，若然買不到，也可以用其他辣椒來代替，按個人喜好加減辣度，最好將香料等炒勻才下椰菜，令味道更均勻，只要看到椰菜炒至軟身便成。為了令口感更豐富，建議炒香去殼蝦肉放在椰菜上，由於兩者烹調時間不一，最好分開炒較方便。惹味而帶濃郁香氣的椰菜，配上鮮嫩的蝦肉，配白飯相當入味。

    材料：
    去殼蝦肉　　　　1磅
    煙肉塊　　　　　2-3片
    油　　　　　　　適量
    蘇格蘭圓帽辣椒　1個
    紅椒粉　　　　　1茶匙
    葱粒　　　　　　2棵
    百里香　　　　　2茶匙
    混合香料　　　　半茶匙
    蒜蓉　　　　　　2茶匙
    洋葱碎　　　　　半個
    甜椒碎　　　　　半個
    椰菜　　　　　　1棵
    雞湯　　　　　　1茶匙
    鹽　　　　　　　少許
    白胡椒　　　　　少許

    做法：
    1.炒香煙肉撈起。
    2.原鑊加油，倒入百里香、洋葱粒、葱粒、蒜蓉、蘇格蘭圓帽辣椒炒勻。
    3.加入紅椒粒、混合香料、紅椒粉炒勻，倒入切好椰菜、鹽和白胡椒炒勻，上碟備用。
    4.預備另一隻鑊加油，放入蝦肉、鹽、混合香料炒熟，放在椰菜上。

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