簡易椰菜炒蝦　配飯一流

質感較硬的椰菜，很多時不是唔入味，就是煮太耐失去口感，IG@immaculatebites就教大家用不同食材和調味料炮製炒椰菜蝦肉。先炒香煙肉，加點油，與煙肉滲出的油炒勻，加入百里香、洋葱、蒜蓉、紅椒粉等炒勻，想辣一點可以加蘇格蘭圓帽辣椒，若然買不到，也可以用其他辣椒來代替，按個人喜好加減辣度，最好將香料等炒勻才下椰菜，令味道更均勻，只要看到椰菜炒至軟身便成。為了令口感更豐富，建議炒香去殼蝦肉放在椰菜上，由於兩者烹調時間不一，最好分開炒較方便。惹味而帶濃郁香氣的椰菜，配上鮮嫩的蝦肉，配白飯相當入味。



材料：

去殼蝦肉 1磅

煙肉塊 2-3片

油 適量

蘇格蘭圓帽辣椒 1個

紅椒粉 1茶匙

葱粒 2棵

百里香 2茶匙

混合香料 半茶匙

蒜蓉 2茶匙

洋葱碎 半個

甜椒碎 半個

椰菜 1棵

雞湯 1茶匙

鹽 少許

白胡椒 少許



做法：

1.炒香煙肉撈起。

2.原鑊加油，倒入百里香、洋葱粒、葱粒、蒜蓉、蘇格蘭圓帽辣椒炒勻。

3.加入紅椒粒、混合香料、紅椒粉炒勻，倒入切好椰菜、鹽和白胡椒炒勻，上碟備用。

4.預備另一隻鑊加油，放入蝦肉、鹽、混合香料炒熟，放在椰菜上。



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