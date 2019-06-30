Crash Baggage x KAPOK快閃店　盡情破壞

意國行李箱品牌Crash Baggage以「破壞」同凹凸不平的破格設計，加上搶眼色調，在行李箱界中凸圍而出人氣急升。事實上，早於2015年已推出全透明的行李箱SHARE，比OFF-WHITE x RIMOWA還要早！最近品牌更跟Kapok合作，即日至7月11日，在灣仔日街的Kapok旗艦店開設Pop Up Store。店內最搶眼首推一個全黃色的Crash Baggage角落，原來黃色是品牌創辦人Francesco Pavia的最愛顏色，Francesco甚至每天身上都要着一件黃色服飾才安落！此黃色角落展示了品牌3款不同尺寸的行李箱、包括經典的ICON及全新STRIPE間紋款式。同樣矚目的有全新Mini Case收納包，可作Shoulder Bag、腰包或Clutch Bag使用。品牌更特別為今次Pop Up Store設計一款水樽，不過是非賣品只限送給品牌友好，Francesco更特別帶來一個專用錘仔將水樽逐個破壞，令每個水樽的凹痕都獨一無二。



店內閣樓則展出其他全新顏色系列，品牌特別將經典的ICON系列重新設計，全新ICON系列有啞面或霧面金屬色，每款的容量增大，聚碳酸酯以及ABS塑料強化材質更耐用。所有ICON及STRIPE行李箱採用4個多向雙輪設計，備有3款尺寸，包括55cm手提機艙型、68cm中型及79cm的大型款式。