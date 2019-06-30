三界五行：夫妻關係　互有因果

世界萬事萬物都是因果關係，如果懂得逆向思維，考慮到惡果，就可以避免很多禍因，甚至可以轉危為機，趨吉避凶。例如「病從口入，禍從口出」，疾病的反面就是健康，病從口入，可以變成健從口入，健康飲食，食得健康。同樣道理，禍從口出，可以變成福從口出。禍從口出，就是口舌招尤，說得通俗一些，就是衰多口，口出惡言，惡化人際關係。如果口出善言，口出吉言，不但避免惹禍，而且還可以招福，「禍福無門，唯人自召」，就是這個道理。



倉頡造字非常神奇，禍字與福字都有一個口，口出惡言，惹了禍，是自食惡果；口出善言，積了福，就是得到善果。口是十分重要，在面相五官，眉是保壽官，眼是監察官，耳是採聽官，鼻是審辨官，口是出納官。眉、眼、耳、鼻孔都是雙的，只負責單一工作，但口是單一，卻負責出言與納食兩個工作，這就提醒我們，管好嘴巴，不講壞的話，就有好的食。



再看看福與富字，有相同之處，都有一、口、田。其中一個原因，古時是農業社會，家中有一口田，就是幸福，就是富貴。另一個原因，就是我們有一個出善言的口，一個善良的心地，就會富貴幸福。

家庭以夫妻兩口子為骨幹，要家庭富貴幸福，由心、由口開始，口為心聲，所以說，聽一個人說甚麽，就知道有沒有福了。丈夫有沒有福，與妻子的口有關，妻子有沒有福，與丈夫的口有關，互為因果。



方向宇