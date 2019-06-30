順Phone快遞：蜘蛛俠上身！ realme X電影禮盒版
2019年06月30日 14:30
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順Phone快遞：蜘蛛俠上身！ realme X電影禮盒版（設計圖片）
電影《蜘蛛俠：決戰千里》於世界各地陸續上映，內地手機品牌realme都趁機與Mavel Studios搞搞Crossover，推出realme X電影禮盒版。新機設計上與原版白色realme X相同，並附送印上蜘蛛俠圖案的紅色保護殼。驚喜在新機內置蜘蛛俠主題，背景圖案、App圖示都經過重新設計，應該可以滿足一眾蜘蛛俠Fans。
電影禮盒版的手機功能與原版相同，包括6.53吋全屏幕、1,600萬像素升降前鏡頭、Snapdragon 710處理器，並提供8GB RAM及128GB ROM。新機定價1,799人民幣，與原版售價相同，7月9日限量開賣。
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