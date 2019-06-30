The Swank　型格新驚喜

本地時裝陣營The Swank以往引入服飾多屬優雅同成熟路線，但近幾季品牌開始搜羅型格年輕的新進設計，今個春夏就帶來驚喜品牌。最教人眼前一亮首推全新品牌Dawei，設計師Dawei Sun將中國色彩結合其多年於巴黎的履歷（包括Balenciaga、John Galliano和Cacharel），剪裁充滿解構意味，並添加不同布料和色彩，設計出清新又玩味的服飾。另一推介有以倫敦和伊斯坦堡為中心的設計師品牌Copurs，在極高品質的款式中脫穎而出。品牌擅於製作通花刺繡（Broderie Anglaise）連身裙，其設計易於配襯，同時適合於晚裝及日常造型。



男裝系列則繼續以意國品牌作主打，服飾多走歐陸度假同復古運動風格，以不同顏色及輕柔物料設計，如顏色鮮艷的西裝褸、短褲、Polo Tee同功能性風褸等，配搭出型格的Smart Casual服飾。