本日日本：小豆島直擊　藝術祭Sell昭和回憶

三年一度的「瀨戶內國際藝術祭」，今年再度「激活」了瀨戶內海多個小島。包括今次我來到的小豆島。小豆島上本就有很多著名景點，今屆部分參展藝術作品更是藏入這些景點中，例如「二十四隻眼睛電影村」便是其中例子。這電影村其實是由日本七十年代經典電影《二十四隻眼睛》外景拍攝場地改建，這條臨海小村充滿了昭和年代初期的日本民居氣息，尤其是於1971年被廢校的「苗羽小學校舍」，這座木造建築，上至瓦片下至木走廊，甚至教室內的黑板、桌椅與風琴都保存完好，難怪很多人來「打卡」打到不捨得走。在校舍內還有《二十四隻眼睛》導演木下惠介作品回顧展，老影迷可來慢慢欣賞。

而今屆參展藝術作品「漁師之夢」就藏在電影村中的漁師之家中，它秘藏在房子的密室中，藝術家入江早耶把漁師的收藏，包括很多魚類繪畫都收入室中，最特別是把部分曾畫過魚的畫，用膠擦擦後的膠碎重新黏合成立體的魚模型，認真鬼斧神工。特別一提是在「二十四隻眼睛電影村」門前，還有一個去屆作品「愛的繫船柱」，它是個巨大的繫纜柱（繫船纜），作品比原來的大得多，它要激發參觀者對來自海洋的「物體」的想像力，也頗異想天開。



二十四隻眼睛電影村

地址：香川縣小豆郡小豆島町田浦

開放時間：9:00am-5:00pm

門票：成人790日圓（約HK$58）/小學生380日圓（約HK$28）

網址：https://www.24hitomi.or.jp



瀨戶內國際藝術祭2019

展期：夏之歡聚（7月19日-8月25日）/ 秋之拓展（9月28日-11月4日）

地點：包括直島、豐島、女木島、男木島、小豆島、大島、犬島、 沙彌島（春展限定）、本島（秋展限定）、高見島（秋展限定）、栗島（秋展限定）、伊吹島（秋展限定）、高松港周邊及宇野港周邊。

購票 ：參觀必須持有藝術祭「鑑賞護照」，並分「限定會期單季聯票」及「三季通用聯票」兩種，前者售4,000日圓（約HK$292）、後者售4,800日圓（約HK$350）。注意：16至18歲即場購買護照有特惠。15歲以下大部分展品免費。憑護照可參觀各作品一次，部分展覽需額外付費。官網購票: http://setouchi-artfest.jp/tw

交通：可於高松港轉乘渡輪前往小豆島，可選擇土庄港、池田港或草壁港下船。建議選購3日乘船券，可3日內無限次乘搭前往東邊7 座島中其中5座的渡輪航線，成 人2,500日圓（約HK$183）、小童1,250日圓（約HK$91）。另島上有小豆島橄欖巴士可乘搭，於土庄港上車，1日乘車券成人1,000日圓（約HK$73）/小童500日圓（約HK$37）。

導賞團：瀨戶內國際藝術祭有推出不同的預約制官方導賞團，以不同小島區分了7 種行程選擇，行程收費由9,800日圓（約HK$715）至13,800日圓（約HK$1,008）不等，全程有導遊帶你參觀不同藝術作品，導賞團一人成行，每日出發。官網預約：setouchi-artfest.kotobus.com



鳴謝：香川縣觀光協會