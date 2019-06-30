南方澳　DIY飛虎魚丸

來到南方澳海邊，午餐當然要品嘗當地的風味，在南方澳南寧路上，除了排滿漁船外，還有一間小餐廳秀慈飛虎魚丸，那裏的招牌美食當然就是該款魚丸。飛虎魚又名鬼頭刀，特徵是魚體側扁，體長可達到2.1米，其肉質偏白、味淡，適合做成刺身、醃漬、魚丸或魚鬆。而老闆娘簡秀慈烹調飛虎魚肉的手藝很不俗，魚肉味鮮且富彈性，很受街坊歡迎。



餐廳下層是用餐雅座，上層則是DIY飛虎魚丸教室，秀慈向每人分派已混和了魚肉、豬肉、生粉及鹽巴等調味料的魚醬，聽過講解後可用雙手逐粒擠出魚丸，過程輕鬆但卻不失娛樂性，放入窩中煮熟後便可親口一嘗自己的手藝。餐廳另有著名的隱藏美食討海人的便當，從50至70年代當地的漁民太太都會為每天出海的丈夫準備便當，內裏都會放一塊魚排加水煮番薯（因男人抓魚時女人都在山頂種番薯），隨着船上設備「升呢」，這款便當逐漸成了當地回憶，不過秀慈卻將之重現過來，想吃該便當記得自己開口問，菜牌沒有的。



秀慈飛虎魚丸

地址：宜蘭縣蘇澳鎮南寧路22號

營業時間：10:00am~6:00pm

收費：DIY飛虎魚魚丸每位NT$180（約HK$43.9），10人可開班

網址：www.facebook.com/fishball22/

