香港估估吓：香港第一間超級市場　到底叫咩名？

70、80年代，香港曾經有「銀行多過米舖」的情況，但隨着櫃員機、網上理財的出現，今時今日反而變成「超級市場多過銀行」。稍有點年紀的朋友相信都會記得，當年超級市場還未興起時，想購買糧油雜貨都要幫襯士多、辦館，但大家又知不知香港首間超級市場叫甚麼名字？



原來香港第一間超級市場叫大行連超級市場（Dairy Lane），於1960年 開業，位置是中環德輔道中的皇室行（即現時歷山大廈一帶）。由當時的牛奶公司及連卡佛合作經營，主要售賣外國引入的商品及即製麵包，故服務對像亦以外籍人士為主。



而在大利連出現之前，由吳宗偉先生、劉濂先生及高燕如先生創立的惠康辦館早在1945年，已於中環雪廠街開業，同樣以售賣洋酒、餅乾、罐頭、飲品等進口貨。據講當時相當受歡，每日平均有600名顧客到各分店訂購貨品。



及至1964年，牛奶公司一方面收購連卡佛的股份，另一方面收購惠康有限公司，並將外國超市的「自助購物」模式引入香港，讓客人可以於店內不自由選購貨品。到了70年代初更推出袋裝米，打破香港市民到米舖「糴米」的傳統。



1980年，牛奶公司更將大利連超級市場及惠康辦館合併，成為惠康超級市場，同時在各區設立分店。再加上1973年由裕光超級市場及和平超級市場合併而成的百佳超級市場加入戰團，令超級市場於70、80年代開始大行其道，同時亦令一眾士多、辦館幾乎全部銷聲匿迹。