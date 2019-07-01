老友狗狗：不主張籠內訓練　易弄巧成拙

有一陣子，籠內訓練很盛行，很多人認為是必要的訓練工作。若狗狗需要乘坐飛機或汽車，要提早練習我當然明白，但對於人們用來作如廁訓練、安穩狗狗情緒、培養獨立等，我卻是很懷疑。難道沒有其他更佳的方法嗎？真的非用到籠子不可？運輸籠大小通常只夠狗狗平躺、站立及轉個身，訓練得當，的確可令狗狗自動走進去，但若要待上數小時，我們心裏明白，那最多只能說是忍耐，不可能開心。



【空間規劃比籠子更重要】

最常聽到人們利用籠子作如廁訓練，認為狗狗不會想在睡覺的運輸籠內尿尿，自然就會忍，等到家長放牠出來，便走到便盆上如廁。這說法背後的原因是對的，狗狗確實天生愛清潔，抗拒在睡覺、玩耍、吃飯的起居地方便溺，通常會走到最遠的角落方便。然而，根本毋須用到籠子，運用圍欄或安全閘一樣可以達到效果，甚至更佳。

關鍵在於，必須把起居與便溺區域劃分清楚︰把睡床、玩具、水兜、飯碗等起居物件放在一端，然後把廁所（報紙的效果最好！）放在最遙遠的角落。家長常犯的錯誤是圍欄縮得太細，睡床旁邊就已經是尿盆了，根本就是逼着狗狗和屎尿同眠，又或者逼着牠把整個空間當成睡眠玩樂區，內急時便大叫，要求外出上廁所。所以，睡床與報紙之間必須留有足夠空間讓狗狗走動。我們「救狗之家」領養中心按照這樣的空間規劃，每年照顧數以百計幼犬與成犬，從來沒用過一個籠子，狗狗一樣能學懂定點如廁，當中尤以唐狗寶寶表現得最精叻。即使只得4至6個星期大，牠們往往在獲救第一天，就已經懂得自動自覺走到報紙上大小便。這種學習涉及思考與選擇，狗狗往往學得更上心，長大後逐步拆除圍欄，牠們仍然要保持良好習慣。相反，也有很多個案是家長濫用這工具而把毛孩長時間困籠。狗狗內急難忍，迫不得已尿在籠子內；又或者是等了很久終於放監，結果興奮得四處亂走，才不管你哪裏尿墊不尿墊。久而久之，牠們的如廁習慣便變得更混亂，睡床當尿墊，隨時隨地想去便去，往往要花上更長時間，才能重新糾正。



【適應獨處才是關鍵】

同時，也有很多人說運輸籠能夠模仿洞穴，給予狗狗安全感，有助訓練獨處。需要營造「Comfort Zone」的話，我認為圍欄、安全閘或空置房間，對狗狗的身心福祉會是更佳的選擇。我不反對在家中添置一個運輸籠，算是給狗狗多個選擇，但把閘門長開就好了，讓狗狗可以自由出入。我每天觀察很多不同的狗狗睡眠，牠們睡得多但同時睡得淺，通常喜歡在這邊睡睡，起身轉個圈又走到另一邊趴下休息，會自己選擇通風或溫暖的地點，以調節溫度。但籠子空間狹小、位置固定，把門關上，只是剝奪牠們享受舒適的自由。想要培養牠們淡定、獨立的性格，更重要的是花時間讓狗狗逐步適應獨處，以運動、遊戲、訓練和足夠時間的陪伴去滿足毛孩體力與社交的需要，讓牠們對整個家都有安全感，而非單單依靠籠子去避免意外。





莫家瑩 Cactus Mok

認證專業訓犬師 CPDT-KA®

HKDR 救狗之家教育及犬隻訓練經理