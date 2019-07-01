嗜甜女生必學　低熱量朱古力冬甩

2019年07月01日 13:30
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    不經油炸的冬甩吃起來香甜鬆化，即使加上朱古力醬也不覺太肥膩。（互聯網）

    炸至鬆化香口的冬甩，美味可口卻嫌熱量太高，想吃又怕肥的話，不妨參考IG＠deliciouschocolatevideos在網上社交平台，分享的免油炸朱古力冬甩食譜。調校好的冬甩麵糊改用焗爐焗製而成，不經油炸，再沾上朱古力醬及灑上七彩朱古力碎，造型賣相與一般油炸冬甩沒有分別，但熱量明顯低好多，是嗜甜女生的必學甜點。

    網址：https://www.instagram.com/p/BzLkNnXl8xC/

    材料：
    麵粉　　　　　1杯
    發粉　　　　　半茶匙
    鹽　　　　　　1/4茶匙
    油　　　　　　1/4杯
    酸忌廉　　　　半杯
    糖　　　　　　1/3杯
    雞蛋　　　　　1隻
    雲呢拿油　　　半茶匙
    糖粉　　　　　1杯
    無糖朱古力粉　1/4杯
    牛奶　　　　　3湯匙
    七彩朱古力碎　2湯匙

    做法：
    1. 麵粉加發粉、鹽拌勻。
    2. 油加酸忌廉、雞蛋、雲呢拿油、糖攪勻，注入麵粉中拌勻麵糊。
    3. 將麵糊注入焗模中，放入預熱焗爐中焗約15分鐘。
    4. 糖粉加朱古力粉及牛奶攪勻成朱古力醬。焗好的冬甩沾上朱古力醬後，灑上七彩朱古力碎即成。