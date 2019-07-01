嗜甜女生必學　低熱量朱古力冬甩

炸至鬆化香口的冬甩，美味可口卻嫌熱量太高，想吃又怕肥的話，不妨參考IG＠deliciouschocolatevideos在網上社交平台，分享的免油炸朱古力冬甩食譜。調校好的冬甩麵糊改用焗爐焗製而成，不經油炸，再沾上朱古力醬及灑上七彩朱古力碎，造型賣相與一般油炸冬甩沒有分別，但熱量明顯低好多，是嗜甜女生的必學甜點。



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材料：

麵粉 1杯

發粉 半茶匙

鹽 1/4茶匙

油 1/4杯

酸忌廉 半杯

糖 1/3杯

雞蛋 1隻

雲呢拿油 半茶匙

糖粉 1杯

無糖朱古力粉 1/4杯

牛奶 3湯匙

七彩朱古力碎 2湯匙



做法：

1. 麵粉加發粉、鹽拌勻。

2. 油加酸忌廉、雞蛋、雲呢拿油、糖攪勻，注入麵粉中拌勻麵糊。

3. 將麵糊注入焗模中，放入預熱焗爐中焗約15分鐘。

4. 糖粉加朱古力粉及牛奶攪勻成朱古力醬。焗好的冬甩沾上朱古力醬後，灑上七彩朱古力碎即成。