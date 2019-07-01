三界五行：貧賤夫妻百事哀

夫妻之間，是「戰爭與和平」的關係。有的模範夫妻，恩恩愛愛，一輩子從不吵架，過着和平日子，這樣的夫妻必定很幸福，因為他們的幸福定義，與財富多少無關，心靈的富足令他們感到快樂，即使是「柴米夫妻」，有粥食粥，有飯食飯，也非常快樂。現實生活中，如果你的親友或鄰舍，有這樣的恩愛夫妻，你一定會敬重、羨慕、祝福他們。



唐代詩人元稹官運未得意時，太子少保韋夏卿欣賞其才華，把心愛女兒韋叢下嫁給他，韋叢放下身段，幫元稹操持家務，度過艱苦日子，元稹奮鬥七年，當了監察御史，韋叢守得雲開，本來應該過好日子，可惜重病垂危，元稹在皇帝身邊辦事，趕不及回家見她最後一面，寫下《遣悲懷》，其中有這兩句：「誠知此恨人人有，貧賤夫妻百事哀」，這裏所講的貧賤夫妻，物質生活雖然貧困，但精神生活卻是非常高貴富足。從元稹的另一首悼亡詩句：「曾經滄海難為水，除卻巫山不是雲」，可見這對夫妻是多麼真誠相愛。



宋朝四大才子之一陳季常，因為怕老婆，而造就成語「季常之癖」，形容怕老婆成為習慣。「一個願打，一個願捱」，雖然天天「打打鬧鬧」，但這段婚姻卻一直維持到老。陳季常老婆出名兇悍，蘇東坡到他家作客，陳季常安排女藝人表演，陪酒助興，礙於蘇東坡在場，季常妻不便當面搞破壞，惟有在外邊不斷用木棍敲打牆壁，警告丈夫切勿出軌。



方向宇