自煮地中海式藍青口
2019年07月01日 15:00
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澳洲藍青口和彩蜆配珍珠麵伴辣肉醬蕃茄汁：鮮嫩青口和蜆肉，配濃味的珍珠麵和醬汁，層次豐富。（郭凱敏攝）
今日正值紅日，趁有時間不如入廚煮番道充滿夏天色彩的地中海海鮮菜。鰂魚涌一間特色扒房行政總廚David Parkin特別挑選了當造的藍青口，教大家炮製一道地中海傳統藍青口和彩蜆配珍珠麵伴辣肉醬番茄汁，師傅指地中海的藍青口由現時至10月均是當造期，在一些專賣外國食材的小店便有機會選購得到，如果沒有的話也可用澳洲藍青口代替，大蜆則可選用新西蘭的出品，兩者由於事前已處理好，故不用吐沙便可直接烹調，非常方便。記得冚蓋後看到貝殼開口便要離火，便能保持肉質鮮嫩不老。
墊底的是味道濃郁珍珠麵辣肉醬番茄汁，醬汁加入了煮青口和大蜆剩下的湯汁，鮮味無比，和貝類同吃，味道剛好，搭配一杯冰涼白酒，美味又消暑。
材料：
澳洲藍青口 150克
新西蘭大蜆 150克
珍珠麵 80克
車厘茄 60克
番荽碎 少許
西班牙臘腸粒 30克
豌豆苗 少許
洋葱粒 10克
牛油 少許
白酒 適量
水 適量
橄欖油 適量
乾蒽碎 少許
蒜片 少許
鹽 少許
胡椒 少許
做法：
1.珍珠麵加牛油和水煲煮10分鐘，隔水備用。
2.車厘茄加乾葱、蒜片煮至溶，加鹽、胡椒調味備用。
3.下橄欖油燒熱，炒香乾葱碎、蒜片，加白酒、青口和大蜆，冚蓋焗煮3至5分鐘至貝類開口，離火隔湯汁備用。
4.燒熱鑊加西班牙臘腸肉粒炒香，倒入車厘茄蓉、海鮮湯汁、珍珠麵、牛油和番荽拌勻，煮至收汁。
5.鍋底先放珍珠麵，再放貝類，以豌豆苗作裝飾便成。