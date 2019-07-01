今日正值紅日，趁有時間不如入廚煮番道充滿夏天色彩的地中海海鮮菜。鰂魚涌一間特色扒房行政總廚David Parkin特別挑選了當造的藍青口，教大家炮製一道地中海傳統藍青口和彩蜆配珍珠麵伴辣肉醬番茄汁，師傅指地中海的藍青口由現時至10月均是當造期，在一些專賣外國食材的小店便有機會選購得到，如果沒有的話也可用澳洲藍青口代替，大蜆則可選用新西蘭的出品，兩者由於事前已處理好，故不用吐沙便可直接烹調，非常方便。記得冚蓋後看到貝殼開口便要離火，便能保持肉質鮮嫩不老。



墊底的是味道濃郁珍珠麵辣肉醬番茄汁，醬汁加入了煮青口和大蜆剩下的湯汁，鮮味無比，和貝類同吃，味道剛好，搭配一杯冰涼白酒，美味又消暑。



材料：

澳洲藍青口 150克

新西蘭大蜆 150克

珍珠麵 80克

車厘茄 60克

番荽碎 少許

西班牙臘腸粒 30克

豌豆苗 少許

洋葱粒 10克

牛油 少許

白酒 適量

水 適量

橄欖油 適量

乾蒽碎 少許

蒜片 少許

鹽 少許

胡椒 少許



做法：

1.珍珠麵加牛油和水煲煮10分鐘，隔水備用。

2.車厘茄加乾葱、蒜片煮至溶，加鹽、胡椒調味備用。

3.下橄欖油燒熱，炒香乾葱碎、蒜片，加白酒、青口和大蜆，冚蓋焗煮3至5分鐘至貝類開口，離火隔湯汁備用。

4.燒熱鑊加西班牙臘腸肉粒炒香，倒入車厘茄蓉、海鮮湯汁、珍珠麵、牛油和番荽拌勻，煮至收汁。

5.鍋底先放珍珠麵，再放貝類，以豌豆苗作裝飾便成。