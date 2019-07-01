環球車事：咩叫Carpool Lane？

Carpool Lane可理解為「綠色」車輛專用快線，即是指路面印有菱形圖案的行車線。因該菱形圖案似鑽石，故又有之稱Diamond Lane，這條行車線通常都與多乘員乘用車輛的行車線合用，故都廣泛被標示為HOV （High Occupancy Vehicle） Lane，而在澳紐就有Transit Lane T2或T3之稱。



咩車可使用HOV Lane？

HOV Lane泛指多乘員乘用車輛的行車線，有些是全日生效，有些則設有限制使用時段，通常都是上下班繁忙時間。在香港一般是巴士專用線，但在不少國家，例如美國，為提倡綠色駕駛，只要你駕駛的是獲政府許可的合資格電動車（包括：油電混能車）、電單車甚至單車，其中合資格電動車須乘載2人或以上（部分國家或地區路段規定是3+），便可使用該行車線。在美國，為識別合資格使用Carpool Lane的「綠色」車輛，通常車上都貼上「通行貼紙」，不過不同州份的通行貼紙都不同。



錯誤使用HOV Lane有咩後果？

若你在其他國家自駕遊，見到HOV或行車線上有該菱形圖案要特別留意和小心（尤其是你駕駛的是傳統燃油私家車），誤入隨時會被罰款。以美加為例，罰款金額不同州份或城市都不同，一般由$110美金至接近$500美金不等，部分還須支付相關法庭費用及會被紀錄在案三年影響日後的保費。

