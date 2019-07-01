每周一湯：黨參土茯苓老黃瓜湯　補充體液

大熱天時，經常大汗疊細汗，身體有需要吸收大量水分，是時候享用一些可補充體液的保健湯水啦！提到夏日消暑湯水，瓜類是最常見的主角，如果想不到驚喜點子，不妨參考今次南華藥業公司西灣河店負責人介紹的黨參土茯苓老黃瓜湯。



在中醫角度，老黃瓜味甘，性涼，具有消暑清熱、解毒、降火、利水等功效。就算簡簡單單的配上扁豆、赤小豆等一起煲湯，也具有清熱消暑、降火利水等功效。味道方面，用老黃瓜煲的湯水，味道相當清甜，一家大細都啱飲。除老黃瓜外，此湯還有健脾益氣的黨參、解毒祛濕的土茯苓、幫助消化的紅薏米等。既可以煲齋湯，又或加入豬骨一起煲。





【黨參土茯苓老黃瓜湯】

材料：（4人分量）

老黃瓜 1個

黨參 1両

土茯苓 1両

老桑枝 1両

赤小豆 1両

生薏米 1両

紅薏米 1両

南豆 1両

蜜棗 4粒

可以煲齋湯或加豬骨1斤



做法：

1.先將老黃瓜去核，切成塊狀後，備用。

2.將其他材料用清水洗淨，如要加入豬骨，請先汆水備用。

3.鍋內加入2,000毫升水，將全部材料放入鍋中煲兩個小時，最後加入適量食鹽調味後即可飲用。



功效：健脾和胃，清熱解毒，消暑散熱