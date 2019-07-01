本日日本：名古屋 LEGOLAND　全新忍者主題區今天登場

一直以來，名古屋算不上香港遊客的熱門觀光目的地，但自2017年4月起，終於有所改觀，皆因世界第8個、亞洲第2個LEGOLAND於名古屋金城埠頭站開幕，一下子成為了遊客焦點，而且樂園於今天（7月1日）開設全新區域LEGO NINJAGO World，帶來多款忍者主題機動遊戲及飲品，令樂園變得更好玩！



今天登場的第8個區域LEGO NINJAGO World，以2011年登場的《樂高旋風忍者》（LEGO NINJAGO）動畫為主題，該區面積達4,500平方米，樂園聲稱內裏的遊戲設施會讓你掌握忍者技能，主打的3部機動遊戲，焦點係坐在龍形椅子上的Flying NINJAGO， 玩家於22米的高空以時速50公里迴旋，與此同時你的椅子會360度上下自轉，絕對係訓練膽識之選！還有按掣控制旋轉的設施Lloyd's Spinjitzu Spinner，及坐在飛船一邊移動一邊射靶的Kai's Sky Master，趣味十足。區內還有訓練反應的Jay's Lightning Drill，及鍛煉體力的Cole's Rock Climbing Wall，加上多款結合忍者元素的餐飲，驚喜滿分！

