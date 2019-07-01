文地貓實試！　Wacom Intuos Pro S畫得精細

無論你係設計師、畫家抑或攝影師，繪圖板都絕對係家中、辦公室的必備的工具之一。大牌Wacom的Intuos Pro系列，最近就推出Intuos Pro S，S代表Small即小型款，主打輕巧、便攜。今次就搵來本地插畫家文地貓Mandycat實試Intuos Pro S，連佢都大讚新版壓感高夠靈敏，而且好輕便，隨時畫嘢都冇難度！



其實Intuos Pro系列早前已經推出Medium及Large兩個型號，另有手寫紙版，而今次推出的Intuos Pro S就屬於系列中體積最細的款式，機身面積只有269×170cm，僅比iPad Air大少少，而且僅重450g，便攜性極高。而擁有Intuos Pro手寫紙版以及Intuos Pro S的文地就表示兩者各有特點：「手寫紙版主要於工作室用，吸引在可以於繪圖板上加上紙張繪畫，既兼顧手感又可以輸出數碼檔案。而Intuos Pro S就便攜得多，只需帶備電腦以及繪圖板，打開《SketchBook》程式即可隨時隨地繪圖、工作。」



正因為Intuos Pro S的輕便性，所以文地貓公幹或戶外時就會帶備Intuos Pro S，連接方法簡單，可以經由USB線直插電腦使用，又或者透過藍牙無線連接，吸引在藍牙連接下，Intuos Pro S的續航力依然高達15小時，一日絕對夠用！雖然體積比同系列其他型號細得多，不過Intuos Pro S功能上並無特別削減，同樣採用Wacom Pro Pen 2觸控筆，最重要是支援8,192階感壓，文地大讚「壓感與工作室內的手寫紙版一樣，筆觸的輕、重都可以細緻呈現，而且筆觸收尾亦相當順暢、精細」。硬件方面，Intuos Pro S用上電鍍鋁及玻璃纖維複合樹脂製作，加強耐用度。機面除了160×100cm的工作區域，左側亦設有6個ExpressKeys，可以自訂不同快捷鍵，例如調校筆刷大細、還原、重作等。此外，Pro Pen 2觸控筆毋須電池或充電，筆桿上提供兩個按鍵，使用時更加爽手。