男士之夜：回歸又一年　搵Best Buy永不變

【Peugeot有新電動車】

Peugeot近日推出的2008車系十分特別，車系除了原有的汽油及柴油引擎版本外，同時亦增配了電動車型號，名為e-2008的電動車配備了一台50kWh的鋰電池組，可輸出近136hp馬力……

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【土炮製作！ 1：1千歲鷹神級復刻】

對於星戰迷而言，千歲鷹就如高達在動漫世界一樣神聖，無論翻出幾多次，例必熱賣兼話題性十足！最新飛到來港的有本地STK工作室製作的「Build The Millennium Falcon」模型套裝，獲迪士尼及Lucasfilm官方授權及認可，以1：1比例呈現當年的電影用模型，像真度超高，勢必令每位星戰迷荷包出血！

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【BMW Z4 激出辛跑味】

BMW全新Z4抵港，代理旋即舉行發布活動，新車外形與車廂布局改變明顯，作為兩座位開篷跑車的Z4，電動軟篷只需要10秒便完成開合，同時更可在車速50km/h以下操作，軟篷採用全新物料製造，令隔熱及隔音表現大幅提升。

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【開箱男：復古大電視！Tivoo Max玩味又靚聲】

便攜音響品牌Divoom，旗下最有特色的產品必數玩Pixel Art顯示的喇叭。繼上年推出舊式電視機設計的Tivoo，今年再推出「加大版」的Tivoo Max，今次開箱男就同大家一齊試玩！

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【ETRO x Star Wars 星戰時尚魅力】

ETRO x 星球大戰別注系列當然唔少得將電影中的經典角色與場景融入設計，包括在1977年上映的《新希望》中，一些深受喜愛的人物照片，如盧克•天行者、萊婭•奧迦納公主和機器人R2D2、BB-8等，打造出男女皆宜的連帽衞衣、圓領運動衫、襯衫、Tee和Bomber Jacket。

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【新Kindle Oasis 屏幕色溫任你調】

Amazon其中一款電子書Kindle Oasis雖然已推出多年，但廠方仍繼續為系列升級。剛發布的新版Kindle Oasis，外形與上代一樣備有7吋防眩Paperwhite屏幕，但加入調校屏幕色溫，而且會感應環境光暗自動調節屏幕亮度。

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【台北直擊：小米9T 火燄背升降鏡】

5月尾於北京發布的紅米K20系列，於內地推出後大受歡迎，事隔一個月，香港、台灣的用家都用到，皆因廠方剛剛於台北舉行「港台夏季新品發布會」，宣布紅米K20的國際版小米9T將於7月2日正式開賣，機價仲要二千五有找！

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【台北直擊：小米手環4彩芒清 枱燈夠便攜】

除了小米9T，同場亦推出多款新產品，包括小米手環4、米家LED充電式枱燈以及小米體重計2。相比上代，小米手環4改用0.95吋AMOLED彩色屏幕，屏幕可視區域增加39.9%，睇通知、文字訊息就更加清楚。

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【Hot Toys潛行蜘蛛俠 新裝亮相】

期待已久的電影《蜘蛛俠：決戰千里》將於本周上映，既是《復仇者聯盟4：終局之戰》後首部MCU電影，也是漫威宇宙第3階段的真正結束，身為Fans豈能不入場！本地玩具廠Hot Toys搶先在電影上映前，推出全黑造型的1:6潛行服蜘蛛俠，一於率先睇吓這套新戰衣有乜特別！

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【全新第六代Hiace駕臨】

豐田（Toyota） Hiace素以耐用和實用見稱，好力夠爽，又少嘢壞，拍住搵食，天下無敵。如今這輛日系Van王終於抵港喇！

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【全天候隨行 Samsung Galaxy Fit】

早於今年2月發表的Samsung Galaxy Fit智能手環，近日終於在港正式開售。錶身僅重23g(連錶帶)，提供黑或銀2色，並設有0.95吋全彩色AMOLED觸控屏幕，只需輕輕觸擊，即可查看個人或健身訊息。

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【BMW X7、M850iA Coupe 雙辣抵港】

BMW舉行新車發布會，並且一次展出兩款新車，包括了X家旅中新成員X7，成為了現行廠方SUV中的最強型號，X7擁有龐大的車身體積，單是車身長度已達到5米以上，闊度亦達2米，外形氣勢十足，七座位排列非常實用……

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