【深夜字聊】頂唔順女友低齡表現

情侶喺熱戀期期間，所作所為唔多唔少令旁人覺得骨痺，其中一種就係「兒化」，唔係講普通話嘅兒化，而講緊行為變成幼兒一樣，只係呢位男網民卻唔係咁受落，仲話好有罪惡感。男網民稱：「女友同其他人相處好正常，同我一齊時就變得好細個，點講呢……即係鍾意用疊字加細路聲。平日相處我冇問題喎，只係喺啪啪啪時係咁，我就真係頂唔順。好似喺前戲時，佢會話：『嗯嗯，我要要……』或『錫錫我個嘴嘴。』算，但係衝刺緊途中，佢就話：『點解你郁郁得咁唔郁郁……』大佬呀，講清楚啲得唔得，同埋咪再用細路聲，正常啲得唔得，咁做我好有罪惡感呀！同佢講話，得返嚟係一個反問，就係：『你唔再愛我喇？』點算好呀！」



網友神回應：



長髮男：嘩，咁你又唔鍾意呀！你試吓遇到我個女友咁吖，佢不知幾咁粗豪，每次佢每次都直接講：「今晚我哋X嘢囉，好唔好？」不知幾咁有佬味！



SusanMilky：女友嘅習慣係男友培養出嚟嘅，如果唔係有你呢種男友，佢又點會變成咁呢？又或者咁講，如果你當初唔係覺得佢呢種行為吸引，你都唔會追佢，係咪？所以你肯定唔愛佢。



問題唔係好多：問題係喺你度喎，拍拖呢家嘢唔係改變佢咁簡單，而係互相配合，睇你咁嘅情況，似係厭惡佢多啲囉。



知易行難過高山：我明你點解有罪惡感，咁嘅女仔又真係Over咗嘅，只係你鍾意佢嘅話，惟有睇吓自己點接受佢啦！