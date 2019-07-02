【教樂事】幼小銜接得宜　助長心智AQ高

學期行將結束，小一統一派位結果也塵埃落定，各幼稚園高班家長亦已為子女完成註冊手續，暑假過後便是幼稚園學生邁向小學階段的轉捩點。對於無論在校園環境、學習模式以至父母對他們的期望，都有重大改變的轉折期，究竟作為家長在「幼小銜接」這層面上，該當如何輔助子女成功平穩過渡，好為未來六年的成長、學習建立好開端？



【平穩過渡 促進學習】

學者一致認為：令幼兒喜愛上學和學習，是為「幼小銜接」的關鍵。幼兒若能平穩過渡新學習環境，預期會在學科上容易取得成功外，亦促成將來的正面人際關係，穩定個人情緒和良好的學習根基。以下就幼稚園跟小學在學習環境、課程模式、課室常規、評估認識等範疇的異同略作介紹，以協助學童及家長及早有所準備。



【拉闊：學習環境】

一般的幼稚園課室會因應不同教學主題而更換相關的情景布置，然而小學校園除了學生上課的課室外，還會有圖書館、音樂室、視藝室、資訊科技室及STEM教室等，學習空間遠比幼稚園大而廣，這對初進小學的孩子而言，難免會有既新鮮又陌生的感覺。



【靈活：課程設計】

在課程設計上，幼稚園課程皆以主題形式進行，並不會劃分不同科目，但小學課程則會由不同老師教授不同科目（包括中文、英文、數學、常識、音樂、體育、視覺藝術、資訊科技等）。此外，老師亦會帶領學生進行跨學科專題研習，學生可共同商議研習的題目，除希望學生能將所學知識靈活應用外，亦希望培訓他們不同的共通能力、價值觀和處事態度。



【多元：評估認識】

在評估認識方面，幼稚園一般沒有以書寫評核的測驗和考試，而小學除了測驗、考試之外，亦有提問、課堂觀察、實作測試及以電子工具等的不同評估方式，各科教師會因應科目的實際需要而選取合適的評估工具。



【自律：課室常規】

有關課室常規，幼稚園學生有茶點及輪流上洗手間的時間安排，老師亦會為他們預備上課時所需文具。而小學的校園生活，學生則可於小息時享用自行預備的零食及上洗手間去，每天亦需按課堂時間表收拾書本及準備相關文具。



【體驗：小一迎新日】

為了讓準小一學生盡快適應小學生活，學校一般會為學生舉行迎新日或相關的學習體驗活動，家長可按需要參加。此外各位家長亦可透過親子閱讀的方式，通過故事中不同的情景，讓小朋友預先了解小學的學習情況，以減輕他們對新學習環境的緊張和擔憂，好讓他們盡快融入小學的校園生活中。





Profile

許定國

佛教黃焯菴小學校長

教育碩士(課程與創新教學/資優教育)，

從事教學二十年，長於推展STEM及資優教育

現任香港課程發展議會委員

曾獲「第九屆香港海華師鐸獎」、

「全國青少年科技大賽科技創新教育方案二等獎」

