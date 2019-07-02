DSE放榜攻略：點樣部署海外升學？

本地大學學位有限，加上學科選擇不多，競爭相對較大，令不少學生萌生海外升學的念頭。如你亦有留學打算，聽聽學津海外升學中心經理羅瑞嫦的分享。



Q：不論是香港還是海外升學，收生要求沒有太大的分別，應如何選擇課程？

A：有別與香港，海外大學的選擇較多，當中一些地理位置偏遠的院校，更有機會稍為降低收生標準來吸引學生，因此即使是相同學科，海外大學的入學門檻亦較香港低。另外，如果學生想入讀排名前列的知名院校，可以先報讀收生要求較低的銜接課程，藉此增加入讀心儀大學的機會。



Q：學科種類繁多，學生應如何選擇？

A：即使是同一個學科和課題，不同地區亦會有不同的焦點，以經濟學為例，歐洲國家大多會以歐美的經濟體系為研究對象，以較宏觀的視野探討全球經濟狀況；相反，亞洲院校普遍會以亞洲的角度出發，聚焦或有不同，因此挑選學科前，最好先了解課程內容。



Q：選擇具備專業資格的學科，有何注意事項？

A：大家要留意不同國家在學制上的差異，特別是醫生、藥劑師和律師等需要專業資格的學科。以醫生為例，如果希望畢業後返回香港實習和執業，最好選擇英國和澳洲等採用英制的國家。此外，在不同的法例下，每個地方都會有不同稅制，故此會計範疇亦會有類似情況。學生應事先計劃日後的發展方向，才挑選升學的目的地。