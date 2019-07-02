大阪逸の彩酒店　引深層水做溫泉

每年到訪日本溫泉的旅客數之不盡，唯一般溫泉遠離市區，為了讓旅客更方便享用，東瀛遊EGL剛於4月在自家酒店大阪逸の彩酒店日本橋旁邊，開設了該酒店旅客專用的溫泉館大阪逸の彩深層水溫泉，所使用的溫泉水是由深度達600米地底提取的深層水，而酒店住客更可免費享用溫泉館的大浴場設施，帶來一站式的享受。



大阪逸の彩深層水溫泉耗時兩年開挖600米地底深層水，水質純淨並含豐富礦物質，其微小的水分子令肌膚容易吸收，據講有助改善自律神經不安定、失眠、憂鬱症狀及各類痛症等，為旅客紓緩工作壓力。規劃上男性及女性專用大浴場溫泉分別設於2樓及3樓，並分別於7樓及8樓設有14間獨立溫泉房間供兩人或三至五人家庭專用，讓大家盡享無拘束的美好溫泉時光。EGL更走訪滋賀縣，搜羅全日本最有名的陶瓷器信樂燒，於五間獨立溫泉房製成信樂燒陶瓷器溫泉浴池，帶來更佳的保溫效果，令浸泡來得更舒適。



大阪逸の彩酒店日本橋

地址：大阪市浪速區惠美須西1-2-10

網址：https://www.hinode-h.com