三界五行：河東獅吼　季常之癖

陳季常怕老婆，上至皇帝，下至老百姓，都曾聽聞，但這次卻是蘇東坡親眼見，蘇東坡詩興大發，寫了首諷刺詩，其中有這幾句：「龍丘居士亦可憐，談空說有夜不眠。忽聞河東獅子吼，柱杖落手心茫然。」



陳季常信佛，法號「龍丘居士」，蘇東坡也信佛，法號「東坡居士」。兩人難得相聚，晚上交流禪修「有」與「無」的心得，忽然聽到陳季常老婆大發雌威，像一隻母獅咆哮，嚇得可憐的龍丘居士，心驚膽戰，連手上的拐杖也掉落地上！從此，這對歡喜冤家名垂千古，男的是「季常之癖」，女的是「河東獅吼」。



現代的社會，很多人會用「老虎乸」來形容惡妻，玩過鬥獸棋的人都知道，猛獸的排行是象、獅、虎、豹……咆哮的母獅，當然比發威的老虎乸更加令丈夫震懾。



陳季常的祖父富甲一方，父親陳希亮曾在朝廷當官，蘇東坡初在官場混，曾經是陳希亮的下屬。陳季常家中不缺錢，視錢財如糞土，絕對不是食軟飯的人。而季常妻也並非「恃靚欺人」，因為相由心生，惡形惡相，由此推論，不會靚到哪裏去。那為甚麽陳季常甘受欺負呢？我們可以從中悟出一些道理：「好男不與女鬥」、「一個巴掌拍不響」、「宗教令人豁達、包容、諒解」、「老婆永遠是對的」。



當然，如果老婆只是關上房門修理老公，就更加好。



方向宇