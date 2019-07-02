IB攻略：如何選擇好的IB老師

IB學生其中一個出類拔萃的秘密武器就是IB導師，筆者中心開辦IB補習不知不覺已經6年，至少面試過百名應徵老師，亦都教出至少6,000名IB學生，對何謂好的IB導師歸類出以下3點。



【優越的溝通能力】

筆者發現有不少來自名牌大學，如英國名校LSE，UCL，美國UC學院，香港三大（香港大學，中文大學，科技大學）等等，真真正正幫到IB學生的老師不是老師的學歷，而是他們怎麼教，怎樣去Present。就算老師是劍橋哈佛畢業，就算知識淵博，如果不懂得教學以及如何表達，IB學生都不能吸收得好，因為你說的只有你自己明白，別人不明白。其中一個例子就是，筆者曾經面試過一位來自某英國名校學院畢業的物理老師，來面試時，筆者要求他解釋物理學的首個章節-Mechanics，他二話不說就立刻完成所有筆記的內容，筆者繼而叫他去解釋為何得到該些答案，他說這太容易，不知道如何解釋。當然筆者沒有聘用這位老師，試想想，如果你是一名IB學生，你的老師可以考100分，但是完全不能教導你，你不會學到任何東西。所以，其中一樣最重要的能力就是老師的溝通能力。



【對IB課程熟悉】

坊間很多教育中心都會提供無數的課程，例如IB， DSE， SAT，UK A LEVEL， 澳洲ATAR等等，然後教某一科目的老師就會負責所有不同學制的課程，例如IB數學，A Level數學等等。當讀者留意這些教育中心要非常小心，因為這些老師不可能通曉所有課程的資訊和架構，尤其是考試模式。筆者舊時就讀兩個不同學制，英國A Level和香港本地考試制度，考試模式包括用字，評分準則，尤其是評論文章essay類型的題目，同一條長答題目，你在英國考試答題，可能拿滿分，但是香港可能僅僅合格，因為某些考試制度就是要你死背過往考試答案，就算合理的，但是學生答案是不是一模一樣，亦都可以失分。剛才筆者只是說了兩個學制的分別，如果一個老師教以上5個學制，是絕對不可能專業的，更壞的是，用了錯的方法教壞學生。所以筆者之前曾經收過不少來自其他中心的IB學生，投訴舊時的補習社用香港DSE教材教IB，最後學校預計分考了個3分，即是不合格。所以IB學生找IB老師，一定要找專門IB課程的。



【懂得考試導向的教法】

最後，我們明白IB學生找補習，其實是為了節省時間，和增進成績。因為IB學校老師通常教學進度比較緩慢，而且甚少老師可以考試導向形式教導學生。事實上，IB學生時間非常寶貴，尤其最後兩年學生的成績全部都會用來計算預計分，呈上大學，基本同學沒有時間可以浪費。何謂考試導向的教法？意思即是老師，將複雜的概念首先用簡單的方法和例子，務求令學生短時間明白概念後，再教導相關的IB考試題目，看看學生可否吸收知識後真的明白，才可以答對IB題目。另外就是，老師不會兜圈解釋和考試不相關的內容，例如學生正在學物理的mechanics，他不會想在補習時，老師不斷花時間解釋阿里士多得（aristotle）時期的物理學家怎樣想，和物理的歷史。當然故事有趣，但是老師不能將整堂時間都放在這些無關痛癢的分享，最重要的是IB考試有多少種題型，考試題目是怎麼樣，我們明白這才是IB學生考Level 7的關鍵。



Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣