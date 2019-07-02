【大健事】小暑將到　中醫師教你防暑膳食

天氣愈來愈熱，而且小暑更即將殺到，相信不少人都以雪糕、刨冰等食品消暑。然而，在中醫角度，生冷食物會損傷脾胃，註冊中醫師楊明霞建議食用一些室溫的食材例如綠豆、扁豆、荷葉等製成湯水、蔬果汁和涼拌小食，以達消暑功效，不妨參考以下的防暑膳食提案。



【湯水推介】

冬瓜荷葉扁豆燈心草湯

材料：冬瓜（連皮、籽）1000克、荷葉1/4塊、燈心草2克、扁豆30克、瘦肉400克、無花果、生薑適量

做法：所有材料洗淨後放入煲內，加入適量的清水，用大火煮約兩小時後，加鹽調味即成。

功效：冬瓜性味甘、淡、涼，有清熱利水、解暑熱、消熱痰和止咳嗽之效，肥人多吃可幫助減重。性平、味苦的荷葉，可清熱解暑、升發清陽。扁豆健脾益胃、消暑化濕。燈心草甘淡性寒，有利濕瀉熱之效，治水腫。



蓮藕綠豆薏仁湯

材料：蓮藕3條、瘦肉500g、綠豆60克、薏仁20克、蜜棗4粒

做法：先把蓮藕洗淨後去皮，將節切下，去掉結節。將所有材料洗淨放入煲內，加入適量的清水，用大火煮沸後，再用文火煮約1.5小時後加鹽調味即成。

功效：蓮藕營養價值高，富含鐵元素，有消淤涼血、除煩清熱、益胃健脾的作用。夏天吃綠豆有助增進食欲、促進消化，幫助排毒去火，但因綠豆較涼，不適宜長期喝用，脾胃虛寒的人士不宜多吃。此湯可清熱解毒、消暑養顏。



西瓜番茄汁

材料：西瓜半個、番茄3個

做法：西瓜去皮、去籽；番茄沸水沖燙，剝皮去籽。把兩種食材同時絞汁，兩液合並，隨量飲用。

功效：清熱、生津、止渴。對於口渴、煩躁、便秘及小便赤熱者尤為適合。



清拌茄子

材料：嫩茄子500克、香菜15克、蒜、米醋、白糖、香油、醬油、鹽各適量

做法：茄子洗淨削皮，切成小片，放入碗內，撒上少許鹽，再投如涼水中，泡去茄褐色，撈出放蒸鍋內蒸熟，取出晾涼。將鍋置於火上燒熱，加入香油，下花椒炸出香味後，連油一同倒入小碗內，加入醬油、白糖、米醋、精鹽、蒜末，調成汁，澆在茄片上。香菜擇洗乾淨，切段，撒在茄片上，即成。

功效：清熱通竅，消腫利尿，健脾和胃。



綠豆南瓜湯

材料：綠豆50克、南瓜500克、鹽少許

做法：洗淨綠豆，趁水氣未乾時加入食鹽攪拌均勻，醃製幾分鐘後，再用清水沖洗乾淨。南瓜去皮、瓤，用清水洗淨，切成2厘米見方塊待用。鍋內加水500毫升，燒開後，先下綠豆煮沸2分鐘，淋入少許涼水，再煮沸，將南瓜入鍋，蓋上鍋蓋，用文火煮沸約30分鐘，直綠豆開花後，加入少許食鹽調味即可。

功效：綠豆甘涼，可清暑、解毒、利尿；配以生津益氣的南瓜，是夏季防暑膳食。