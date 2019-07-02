泰式咖喱撈米粉　惹味唔油膩

濃郁的紅咖喱配蔬菜，感覺辛香惹味，除了用來配麵包或米飯，其實亦可用來撈麵。IG@halfbakedharvest炮製紅咖喱蔬菜拌米粉，首先用椰子油將蔬菜炒香，散發甜味的洋葱粒和粟米粒、軟腍有咬口的意大利青瓜，都是很好的配合，想更加美味的話首選新鮮粟米粒，否則用罐頭代替亦可。之後就可加入椰奶、紅咖喱醬來煮，魚露起了吊味的作用，如果是素食者可以用素魚露來變成素食。煮至最後才加香料芫荽或羅勒碎、青檸汁和青檸皮保持鮮味，最後加入米粉輕輕拌勻便完成，豐富的咖喱醬汁帶來濃郁的辛辣味道，米粉入口濕潤而不會乾爭爭，再加上大量蔬菜，感覺不會太膩。



網址：https://www.instagram.com/p/By1Xhs8FcgV/



材料：

米粉 8安士

椰子油 2湯匙

甜洋葱粒 1個

意大利青瓜片 1個

粟米粒 2棵

蒜蓉 2瓣

薑蓉 1湯匙

泰國紅咖喱醬 2至3湯匙

全脂椰奶 1罐

素魚露 1湯匙

蜜糖 2茶匙

青檸汁 半個

青檸皮 半個

芫荽碎 1/4杯

墨西哥辣椒片 少許

葱段 少許

胡椒 少許



做法：

1.米粉煮熟備用。

2.煮溶椰子油，加甜洋葱粒炒香，加意大利青瓜、粟米粒、蒜蓉、薑蓉炒勻。

3.加胡椒、椰奶、素魚露、紅咖喱醬、蜜糖煮滾。

4.倒入芫荽碎、青檸汁、青檸皮，加入米粉拌勻，可加墨西哥辣椒片和葱段裝飾。

