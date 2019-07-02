泰式咖喱撈米粉　惹味唔油膩

2019年07月02日 17:30
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    紅咖喱拌米粉，可做素食版或肉食版，味精都濃郁惹味。（互聯網）

    濃郁的紅咖喱配蔬菜，感覺辛香惹味，除了用來配麵包或米飯，其實亦可用來撈麵。IG@halfbakedharvest炮製紅咖喱蔬菜拌米粉，首先用椰子油將蔬菜炒香，散發甜味的洋葱粒和粟米粒、軟腍有咬口的意大利青瓜，都是很好的配合，想更加美味的話首選新鮮粟米粒，否則用罐頭代替亦可。之後就可加入椰奶、紅咖喱醬來煮，魚露起了吊味的作用，如果是素食者可以用素魚露來變成素食。煮至最後才加香料芫荽或羅勒碎、青檸汁和青檸皮保持鮮味，最後加入米粉輕輕拌勻便完成，豐富的咖喱醬汁帶來濃郁的辛辣味道，米粉入口濕潤而不會乾爭爭，再加上大量蔬菜，感覺不會太膩。

    網址：https://www.instagram.com/p/By1Xhs8FcgV/

    材料：
    米粉　8安士
    椰子油　2湯匙
    甜洋葱粒　1個
    意大利青瓜片　1個
    粟米粒　2棵
    蒜蓉　2瓣
    薑蓉　1湯匙
    泰國紅咖喱醬　2至3湯匙
    全脂椰奶　1罐
    素魚露　1湯匙
    蜜糖　2茶匙
    青檸汁　半個
    青檸皮　半個
    芫荽碎　1/4杯
    墨西哥辣椒片　少許
    葱段　少許
    胡椒　少許

    做法：
    1.米粉煮熟備用。
    2.煮溶椰子油，加甜洋葱粒炒香，加意大利青瓜、粟米粒、蒜蓉、薑蓉炒勻。
    3.加胡椒、椰奶、素魚露、紅咖喱醬、蜜糖煮滾。
    4.倒入芫荽碎、青檸汁、青檸皮，加入米粉拌勻，可加墨西哥辣椒片和葱段裝飾。