本日日本：《飄零燕》導演　經典知多少？

要講日本殿堂級動畫導演，先後執導《飄零燕》（1974年）、《萬里尋親記》（1976年）、《安妮的故事》（1979年）等經典電視動畫系列，以及《再見螢火蟲》（1988年）、《歲月的童話》（1991年）、《平成狸合戰》（1994年）、《輝夜姬物語》（2013年）等著名電影動畫的高畑勲肯定係其一！這位動畫大師於上年4月離世震驚了世界各地的動畫粉絲，假如想懷緬這位大師的種種，日本國立近代美術館即日起至10月6日，正舉行他的首個回顧展「高畑勲展——給日本動畫遺留的事物」。該館是繼1990年的「手塚治虫展」後，相隔29年再次舉行關於動漫的展覽，可見高畑勲的分量！



作為首個將「日常生活」帶入動畫的導演，高畑善長通過細緻描寫呈現出充滿人性化的戲劇味道，堪稱為確立了「動畫真實性」的導演，對後來的動畫作品有着深遠的影響。是次展覽會由高畑60年代開始的動畫生涯講起，以「導演」為視點來個總覽。會場分為「出發點」、「日常生活的喜悅」、「投向日本文化的目光」及「草圖的躍動」4個章節，展品數目超過1,000件。展覽的一大焦點係，公開咗唔少高畑從未發表過的筆記及分鏡等極珍貴資料，讓大家可以一窺這位唔繪畫的動畫導演， 如何跟其他的動畫師及美術監督溝通合作，共同炮製出一齣又一齣的經典作品。當中更可看到首度公開、於1960年前後寫低的製作筆記「我們的輝夜姬」，原來高畑於20歲左右加入東映動畫時，已經抱有將《竹取物語》動畫化的想法，結果亦終於在2013年的《輝夜姬物語》中實現。身為動畫迷，絕對值得去朝聖一番。



高畑勲展——給日本動畫遺留的事物

日期：即日至10月6日

時間：10:00am~5:00pm（周五及六至9:00pm，逢周一休館）

地址：東京都千代田區北之丸公園3-1 東京國立近代美術館1樓企畫展Gallery

入場費：1,500日圓

網址：https://bit.ly/2XjvXKk

