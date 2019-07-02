菠蘿包是本地土砲美食，除鬆化香脆的獨特口感外，最大特色是沒有菠蘿的包點。在屯門經營一間網購糕餅甜點烘焙店的負責人Vanlily，不時都會利用時令食材炮製造型蛋糕，最近作品是為這個夏天設計了一個有「真」菠蘿的菠蘿蛋糕，還即席示範自製這個蛋糕的所需食材及製作過程。Vanlily指，菠蘿味道清甜又帶點微酸，有清熱解暑、生津止渴之效，是炎夏最受歡迎的時令水果之一。加上菠蘿有適量的水分及平衡的酸甜度，除可以新鮮果肉做蛋糕食材外，亦可加入少許沙糖煮成果醬，用來炮製蛋糕，令味道更加豐富及有層次，同時亦可平衡蛋糕的膩口感。



材料：

低筋麵粉 90克

蛋黃漿 5隻

蛋白 5隻

沙糖 120克

牛奶 62克

菜油 23克

泡打粉 1茶匙

新鮮菠蘿肉 2碗

淡忌廉 200克

白朱古力漿 300克

黃色及綠色食用色 各少許



做法：

1. 將1碗新鮮菠蘿肉加50克沙糖煮成菠蘿果醬；蛋黃打至淡黃，加牛奶及菜油拌勻成蛋漿。

2. 低筋粉和泡打粉過篩，加蛋漿拌勻直至完全無粉粒成麵糊，將麵糊注入6吋蛋糕模中，170℃焗約40分鐘，待涼後橫切成3片。

3. 白朱古漿分3份，其中兩份分別加黃色及綠色食用色。將3種色的白朱古力入唧袋，在牛油紙上唧圓點，用刀仔拉出水滴形，待涼成朱古力片。

4. 蛋白分3次加入剩餘的沙糖打成鮮忌廉。將其中一片蛋糕裁成3吋直徑蛋糕片。在蛋糕轉盤上，先放一片6吋蛋糕，塗上忌廉後加菠蘿果醬，再放另一片6吋蛋糕塗上忌廉後加新鮮菠蘿肉。

5. 最後鋪上3吋直徑的蛋糕片，外層塗滿忌廉後，最後用不同顏色的朱古力片做裝飾即成。