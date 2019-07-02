菠蘿蛋糕真係有菠蘿
2019年07月02日 18:30
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菠蘿造型蛋糕用上新鮮果肉及果醬做餡料，味道酸香不會太膩，好適合夏天吃。(張群生攝)
菠蘿包是本地土砲美食，除鬆化香脆的獨特口感外，最大特色是沒有菠蘿的包點。在屯門經營一間網購糕餅甜點烘焙店的負責人Vanlily，不時都會利用時令食材炮製造型蛋糕，最近作品是為這個夏天設計了一個有「真」菠蘿的菠蘿蛋糕，還即席示範自製這個蛋糕的所需食材及製作過程。Vanlily指，菠蘿味道清甜又帶點微酸，有清熱解暑、生津止渴之效，是炎夏最受歡迎的時令水果之一。加上菠蘿有適量的水分及平衡的酸甜度，除可以新鮮果肉做蛋糕食材外，亦可加入少許沙糖煮成果醬，用來炮製蛋糕，令味道更加豐富及有層次，同時亦可平衡蛋糕的膩口感。
材料：
低筋麵粉 90克
蛋黃漿 5隻
蛋白 5隻
沙糖 120克
牛奶 62克
菜油 23克
泡打粉 1茶匙
新鮮菠蘿肉 2碗
淡忌廉 200克
白朱古力漿 300克
黃色及綠色食用色 各少許
做法：
1. 將1碗新鮮菠蘿肉加50克沙糖煮成菠蘿果醬；蛋黃打至淡黃，加牛奶及菜油拌勻成蛋漿。
2. 低筋粉和泡打粉過篩，加蛋漿拌勻直至完全無粉粒成麵糊，將麵糊注入6吋蛋糕模中，170℃焗約40分鐘，待涼後橫切成3片。
3. 白朱古漿分3份，其中兩份分別加黃色及綠色食用色。將3種色的白朱古力入唧袋，在牛油紙上唧圓點，用刀仔拉出水滴形，待涼成朱古力片。
4. 蛋白分3次加入剩餘的沙糖打成鮮忌廉。將其中一片蛋糕裁成3吋直徑蛋糕片。在蛋糕轉盤上，先放一片6吋蛋糕，塗上忌廉後加菠蘿果醬，再放另一片6吋蛋糕塗上忌廉後加新鮮菠蘿肉。
5. 最後鋪上3吋直徑的蛋糕片，外層塗滿忌廉後，最後用不同顏色的朱古力片做裝飾即成。