開箱男：5鏡液冷　Z6 Pro平玩旗艦

香港百物騰貴，偏偏手機價格卻愈跌愈殘，S855頂級處理器、5鏡頭加液冷散熱，今時今日竟然4千有找！說的是Lenovo新推出的旗艦手機Z6 Pro，香港是中國以外亞洲第一個地方推出，官方更號稱它是「億級像素」手機，就等開箱男睇吓佢有咩咁把炮！



水滴屏幕 折射機背

外形上Z6 Pro唔算好特別，正面是一個6.39吋「水滴」OLED屏幕，不過下巴位置明顯較闊，屏佔比不及市面流行的全面屏手機。機背反而較亮眼，採用四曲孤面設計，表面經過17層3D流光漸彩鍍水膜處理，燈光下呈折射效果，而且有黑、藍２色選擇，予人高貴感覺。再說屏幕，支援DCI-P3色域及HDR10顯示，細節還原度高，顏色柔和自然，未有太強味精感。音效則有Dolby Atmos技術加持，美中不足是只有機底設有喇叭，橫置睇片時聲音易偏向一邊，未夠立體。



取巧億萬 影人不俗

所謂「億級像素」，即4,800萬像素標準鏡、1,600萬像素超廣角鏡、800萬像素長焦距鏡、200萬像素ToF鏡及3,200萬像素前鏡頭的像素總和，聽落有點巧立名目，但「前1後4」鏡頭配置在市場仍屬少見。在日光下拍攝，相片的曝光及細緻度俱佳，轉到125°超廣角模式，兩邊納入景物明顯增多，臨場感大增，然而細緻度就有所下降。



P圖模式 人像突出

呃Like要P圖，針對此需要，手機特別支援美顏及美體模式，前者雖然無得細執五官，但就提供5個一鍵美顏風格，出來效果尚算自然。後者則替對象瘦腰兼拉長腿，等大家由頭靚到腳，矮小女生實畀Like！手機還支援人像模式，景深突出，令人物分外搶鏡！必玩的還有慢動作錄影功能，可把影片以慢鏡逐格重播，效果有趣！



液冷散熱 屏下指紋

手機內置S855旗艦級處理器、8GB RAM及128GB ROM，打機效能不俗，較可惜是系統沒有任何打機優化模式，又沒有專用配件，配套一般。要讚的反而是底板採用了PC級液冷散熱技術，打機半小時機背只有35°至36°左右，未見燙手，長期戰OK！手機其他賣點包還括光電屏下指紋鎖、4,000mAh電池、18W快充等。實試指紋鎖做到一按即解，而且不同角度按壓也成功，又有4款解鎖特效供選擇，有姿勢又有實際!



支援快充 值得考慮

手機現已推出，隨盒附有原廠透明保護套、屏幕貼、USB連接、三腳火牛及SIM卡針，當中火牛支援手機作18W快充。另留意手機可插2張nanoSIM，惟其中一個卡槽需與microSD卡共用。整體而言，此機「顏值」不弱，拍攝及硬件又做足功課，最大敗筆是在沒有NFC，但瑕不掩瑜，預算有限仍值得考慮。



規格表

制式：GSM、WCDMA、TD-SCDMA、FDD-LTE、TD-LTE

處理器：Qualcomm Snapdragon 855 2.84GHz八核心

記憶體：8GB RAM、128GB ROM，支援512GB microSD

屏幕：6.39吋OLED（2,340 × 1,080解像度）

後置鏡頭：4,800萬像素(標準)、1,600萬像素(超廣角)、800萬像素(長焦距)、200萬像素(ToF)

前置鏡置︰3,200萬像素

對外連接：Type-C、Wi-Fi、藍牙5.0

體積：157.5 × 74.6 × 8.65mm

重量：185g

電池容積︰4,000mAh

作業系統：Android 9